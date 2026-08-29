Foros Semana

La IA está ayudando a Natura a ahorrar 4.000 horas de trabajo. ¿Cómo lo logra?

Jhon Matta Mohete, gerente de Tecnología del Mercado Andino en Natura, explica cómo la compañía aplica inteligencia artificial para transformar procesos, generar eficiencias y fortalecer las capacidades de sus colaboradores.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
29 de agosto de 2026 a las 6:42 p. m.
Jhon Matta Mohete, gerente de Tecnología del Mercado Andino en Natura.
Jhon Matta Mohete, gerente de Tecnología del Mercado Andino en Natura. Foto: Natura - API

¿Qué problemas del negocio están resolviendo hoy con inteligencia artificial?

JHON MATTA (J. M.): En Natura entendemos la IA como un activo estratégico para generar eficiencia, innovación y valor. En 2025 ampliamos su uso en la operación, la logística, la relación con nuestra red y áreas corporativas. y en Natura AI, que organiza el uso de estas tecnologías dentro de la compañía.

Natura
La otra riqueza del bosque: “La Amazonia es un laboratorio vivo de conocimiento, ciencia e innovación”

Por su parte, MAIA, nuestra IA generativa propietaria, funciona como un hub de agentes y apoya a nuestras líderes de negocio en procesos como ventas, consulta de pedidos y consultas de sus grupos de consultoras. En logística, la IA permite monitorear flujos, prever la demanda y gestionar la red logística, además de apoyar áreas como Legal y Personas.

¿Cómo se han traducido estas iniciativas en eficiencia, ahorro de tiempo y valor para el negocio?

J. M.: Los proyectos desarrollados representan más de 4.000 horas menos de trabajo operativo al año, 100.000 dólares en ahorro de mano de obra para desarrollo y más de 700.000 dólares en eficiencias de procesos.

Además, la integración de seis núcleos de información en un único entorno redujo de dos meses a tres días el tiempo de elaboración del estado integrado de pérdidas y ganancias (iP&L).

En el caso de las revistas de Natura y Avon, ¿cómo están aplicando IA?

J. M.: En cada ciclo se producen 14 revistas de Avon para siete mercados y ocho de Natura para ocho mercados. La revisión de cada revista toma en promedio entre tres y cuatro días e involucra alrededor de 15 personas, que validan diseño, precios, códigos de producto, promociones, textos y aspectos legales, entre otros elementos.

Como respuesta, desarrollamos inicialmente un bot que compara automáticamente la información, identifica discrepancias y genera reportes. Posteriormente incorporamos IA en procesos críticos de validación.

¿Qué papel están teniendo sus equipos en esta transformación tecnológica?

J. M.: Una de las iniciativas que hemos desarrollado para involucrar a nuestros equipos es Digital Cracks, un programa que busca desarrollar capacidades en automatización inteligente y analítica de datos para que quienes conocen los procesos puedan identificar retos concretos y construir soluciones que aporten a la agilidad operativa y a una toma de decisiones basada en datos.

Los participantes trabajan con Tableau y Databricks para analizar información y construir tableros, y con n8n, Gemini y herramientas de Google para automatizar tareas y conectar procesos. Hoy el programa cuenta con más de 85 participantes, más de 32 proyectos finalizados y ha triplicado la capacidad tecnológica asociada a esta iniciativa.

¿Y qué está cambiando en su forma de trabajar?

J. M.: La estrategia también está acompañada por una apuesta por desarrollar nuevas habilidades. Digital Cracks fortalece la creatividad, autonomía, pensamiento crítico, adaptabilidad y comunicación, al tiempo que busca ahorrar tiempo, mejorar la toma de decisiones e identificar oportunidades de evolución en los procesos.

Durante 2025 Natura también fortaleció las competencias digitales con formación en inteligencia artificial, Tableau, SQL y ciencia de datos. Así, la transformación tecnológica se conecta con el aprendizaje continuo y con las capacidades que la organización necesita para el futuro.

¿Cómo se conecta todo este desarrollo tecnológico con la sostenibilidad de Natura?

J. M.: Uno de los ejemplos más concretos está en Investigación y Desarrollo. A través de Amazonía 5.0, Natura utiliza drones, inteligencia artificial y bioinformática para realizar inventarios forestales y mapear áreas extensas con precisión. En 2025 se monitorearon 60.000 hectáreas.

Harrison Caldas, gerente de Recursos Humanos del mercado andino de Natura, ha sido reconocido como uno de los HR influencers más destacados del país.
El talento ya no solo busca empleo: “elige la cultura con la que quiere construir su futuro”

Esta tecnología también permite avanzar en bioprospección y en el descubrimiento de nuevos bioingredientes de la sociobiodiversidad, mientras fortalece la información para un abastecimiento continuo, seguro y trazable de materias primas.