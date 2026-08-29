¿Qué problemas del negocio están resolviendo hoy con inteligencia artificial?

JHON MATTA (J. M.): En Natura entendemos la IA como un activo estratégico para generar eficiencia, innovación y valor. En 2025 ampliamos su uso en la operación, la logística, la relación con nuestra red y áreas corporativas. y en Natura AI, que organiza el uso de estas tecnologías dentro de la compañía.

La otra riqueza del bosque: “La Amazonia es un laboratorio vivo de conocimiento, ciencia e innovación”

Por su parte, MAIA, nuestra IA generativa propietaria, funciona como un hub de agentes y apoya a nuestras líderes de negocio en procesos como ventas, consulta de pedidos y consultas de sus grupos de consultoras. En logística, la IA permite monitorear flujos, prever la demanda y gestionar la red logística, además de apoyar áreas como Legal y Personas.

¿Cómo se han traducido estas iniciativas en eficiencia, ahorro de tiempo y valor para el negocio?

J. M.: Los proyectos desarrollados representan más de 4.000 horas menos de trabajo operativo al año, 100.000 dólares en ahorro de mano de obra para desarrollo y más de 700.000 dólares en eficiencias de procesos.

Además, la integración de seis núcleos de información en un único entorno redujo de dos meses a tres días el tiempo de elaboración del estado integrado de pérdidas y ganancias (iP&L).

En el caso de las revistas de Natura y Avon, ¿cómo están aplicando IA?

J. M.: En cada ciclo se producen 14 revistas de Avon para siete mercados y ocho de Natura para ocho mercados. La revisión de cada revista toma en promedio entre tres y cuatro días e involucra alrededor de 15 personas, que validan diseño, precios, códigos de producto, promociones, textos y aspectos legales, entre otros elementos.

Como respuesta, desarrollamos inicialmente un bot que compara automáticamente la información, identifica discrepancias y genera reportes. Posteriormente incorporamos IA en procesos críticos de validación.

¿Qué papel están teniendo sus equipos en esta transformación tecnológica?

J. M.: Una de las iniciativas que hemos desarrollado para involucrar a nuestros equipos es Digital Cracks, un programa que busca desarrollar capacidades en automatización inteligente y analítica de datos para que quienes conocen los procesos puedan identificar retos concretos y construir soluciones que aporten a la agilidad operativa y a una toma de decisiones basada en datos.

Los participantes trabajan con Tableau y Databricks para analizar información y construir tableros, y con n8n, Gemini y herramientas de Google para automatizar tareas y conectar procesos. Hoy el programa cuenta con más de 85 participantes, más de 32 proyectos finalizados y ha triplicado la capacidad tecnológica asociada a esta iniciativa.

¿Y qué está cambiando en su forma de trabajar?

J. M.: La estrategia también está acompañada por una apuesta por desarrollar nuevas habilidades. Digital Cracks fortalece la creatividad, autonomía, pensamiento crítico, adaptabilidad y comunicación, al tiempo que busca ahorrar tiempo, mejorar la toma de decisiones e identificar oportunidades de evolución en los procesos.

Durante 2025 Natura también fortaleció las competencias digitales con formación en inteligencia artificial, Tableau, SQL y ciencia de datos. Así, la transformación tecnológica se conecta con el aprendizaje continuo y con las capacidades que la organización necesita para el futuro.

¿Cómo se conecta todo este desarrollo tecnológico con la sostenibilidad de Natura?

J. M.: Uno de los ejemplos más concretos está en Investigación y Desarrollo. A través de Amazonía 5.0, Natura utiliza drones, inteligencia artificial y bioinformática para realizar inventarios forestales y mapear áreas extensas con precisión. En 2025 se monitorearon 60.000 hectáreas.

El talento ya no solo busca empleo: “elige la cultura con la que quiere construir su futuro”

Esta tecnología también permite avanzar en bioprospección y en el descubrimiento de nuevos bioingredientes de la sociobiodiversidad, mientras fortalece la información para un abastecimiento continuo, seguro y trazable de materias primas.