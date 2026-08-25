Más allá del Valle de Aburrá: los nuevos motores que están transformando la economía de Antioquia

En medio del Foro Semana por Colombia Medellín y Antioquia 2026, que se realiza este martes 25 de agosto, se han analizado varios temas de desarrollo en esta zona del país.

En el panel moderado por Juan David Cardozo, editor de SEMANA, analizan el nuevo mapa económico de Antioquia: territorios que crecen con la participación de Carlos Mario Gaviria, presidente de Conaltura; Carlos Mario Zuluaga, gerente de Empresa de Vivienda de Antioquia - Viva; y Nicolás Rodríguez Aristizábal, director de Inversión ACI Medellín.

Hoy, la región enfrenta nuevos desafíos: acelerar los proyectos estratégicos de infraestructura, fortalecer la seguridad y la confianza para la inversión, preparar el talento para la economía digital, aprovechar el potencial de la inteligencia artificial y consolidarse como referente de innovación, sostenibilidad y competitividad en América Latina.

Gaviria explicó que Conaltura, empresa nacida en Medellín hace más de 36 años, decidió aprovechar las capacidades desarrolladas en Antioquia para expandir sus operaciones hacia otros mercados del país.

“Hoy estamos en otras regiones después de tener un aprendizaje y un conocimiento en desarrollo y capacidades. Estamos en Bogotá y La Sabana, estamos en la Costa Caribe, en Barranquilla y su área metropolitana, en Cartagena y en la ciudad de Cali. Nosotros, después de unos 25 años de estar aquí en Antioquia, tomamos la decisión con la junta directiva de expandir nuestra organización a nivel nacional”, señaló.

Carlos Mario Gaviria, presidente de Conaltura. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El empresario aseguró que ese proceso no ha sido sencillo y que buena parte de la experiencia adquirida en Antioquia está relacionada con las condiciones particulares que enfrenta el sector constructor debido a la geografía del departamento.

“La realidad es que cuando uno dice crecer, lo dice fácilmente, pero la realidad es otra: crecer cuesta y duele. Desde luego que desarrollamos todas nuestras capacidades comerciales, financieras, de inversión, de gerencia, pero la mayor capacidad que quizás hemos desarrollado es la construcción; es una capacidad técnica. Hay un dicho que uno le escucha mucho a los colegas de otras ciudades: el que es capaz de construir en Antioquia, le es mucho más fácil poder llegar a construir en otra ciudad del país, dado que Antioquia tiene una topografía muy compleja, de grandes laderas, edificios en altura, y entonces aquí el reto técnico es mucho más exigente”, afirmó Gaviria.

Desde el sector público, Carlos Mario Zuluaga, gerente de Viva, sostuvo que la estrategia de Antioquia busca llevar inversión en vivienda hacia municipios donde el mercado privado encuentra mayores dificultades para desarrollar proyectos.

Carlos Mario Zuluaga, gerente Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Desde la Gobernación de Antioquia hemos venido trabajando de una manera articulada, no solamente con el gremio constructor, sino también una articulación con el sector público, específicamente en las regiones. La línea del gobernador fue muy clara: no esperemos subsidios de Mi Casa Ya. Respuesta: subsidios Antioquia, Mi Casa Ya. Aquí la tarea es no quejarnos, sino acción”, sostuvo Zuluaga.

Entretanto, Nicolás Rodríguez Aristizábal, director de Inversión de ACI Medellín, aseguró que la articulación entre el sector público, privado y académico se ha convertido en una ventaja competitiva para atraer capital internacional.

“Esta región, con esta articulación público-privada, con unos gobiernos que se hablan y que trabajan con el sector privado y académico, es muy atractiva para los inversionistas porque sienten confianza, sienten confianza de la institucionalidad, sienten confianza de que hay personas y hay entidades que los acompañan”, señaló.

Nicolás Rodríguez Aristizábal, director de Inversión ACI Medellín. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Según Rodríguez, durante el año pasado la agencia acompañó inversiones por cerca de 400 millones de dólares y proyectos asociados con la generación de 11.000 empleos en el territorio, lo que representó, según sus cifras, un crecimiento del 266 % frente al año anterior.

“El año pasado apoyamos 400 millones de dólares y la generación de 11.000 empleos en el territorio, una cifra de un 266 % de crecimiento versus el año anterior. Y este año creo que vamos a superar notablemente esa cifra. ¿Por qué? Porque hay institucionalidad, hay oportunidades y, obviamente, el panorama político de este año ayuda mucho”, aseguró.