La sostenibilidad dejó de ser una conversación exclusivamente ambiental. Hoy atraviesa las decisiones que definirán la competitividad, la productividad, la inversión, la seguridad energética, la gestión del agua, la producción de alimentos y la capacidad de Colombia para crecer en un entorno cada vez más exigente. En ese contexto, el país enfrenta un momento decisivo: transformar los desafíos en oportunidades para avanzar hacia un modelo de desarrollo más resiliente, incluyente y competitivo.

Regístrese a la IX Cumbre de Sostenibilidad. El evento es gratuito pero requiere inscripción previa mediante este enlace

Transición para el desarrollo: el 15 de julio, Bogotá será el escenario de una conversación sobre el futuro de la sostenibilidad en Colombia

Con ese propósito, SEMANA y Semana Sostenible realizará el próximo 15 de julio, en El Cubo Colsubsidio de Bogotá, la IX Cumbre de Sostenibilidad: Transición para el desarrollo, un escenario que reunirá a líderes empresariales, representantes del sector público, académicos, organizaciones de la sociedad civil y expertos nacionales e internacionales para debatir los principales desafíos que enfrenta el país y conocer experiencias que ya están demostrando que la sostenibilidad también puede traducirse en crecimiento.

Durante la jornada, dos invitados internacionales, siete moderadores y cerca de treinta conferencistas y panelistas abordarán algunos de los temas que hoy concentran la agenda de sostenibilidad del país.

VIII Cumbre de Sostenibilidad Territorios sostenibles Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La apertura de la cumbre estará a cargo del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible designado, Fabio Arjona, quien conversará con Yesid Lancheros, director general de SEMANA, sobre los principales retos ambientales del país y las decisiones que marcarán la agenda de sostenibilidad y desarrollo en los próximos años.

Yesid Lancheros, director general de SEMANA y Fabio Arjona Hincapié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible designado. Foto: Juan Carlos Sierra/Ricardo Ahumada

La programación incluirá conversaciones sobre la financiación de la transición, el agua, la biodiversidad, la energía, los sistemas alimentarios, el consumo, la innovación y la preparación de Colombia frente a un eventual fenómeno de El Niño.

Más allá del análisis de coyuntura, la cumbre buscará responder una pregunta de fondo: ¿qué decisiones no puede seguir postergando Colombia para convertir la sostenibilidad en una verdadera ventaja competitiva? Esa reflexión atravesará buena parte de las conversaciones y permitirá contrastar visiones desde distintos sectores de la sociedad, con el propósito de identificar propuestas que contribuyan a fortalecer el desarrollo del país.

IX Cumbre de Sostenibilidad será el próximo 15 de julio en Bogotá. Foto: SEMANA

Como parte de este ejercicio, Foros SEMANA estará realizando el día del evento una consulta dirigida a líderes empresariales, representantes del sector público, académicos, organizaciones sociales y expertos, con el propósito de recoger sus perspectivas sobre las prioridades que deberían orientar la agenda de sostenibilidad de Colombia en los próximos años.

La iniciativa se realiza en alianza con el Observatorio de Mercadeo (ODEM), creado por la Universidad EAN, cuya misión es producir conocimiento riguroso sobre el comportamiento del consumidor, los mercados y las tendencias sociodigitales para fortalecer la academia, el sector productivo y la toma de decisiones basada en evidencia. El ejercicio cuenta, además, con la asesoría académica de su rectora, Brigitte Baptiste, bióloga y referente internacional en biodiversidad y sostenibilidad.

Los resultados de este ejercicio darán lugar a una hoja de ruta que recogerá las prioridades identificadas por los distintos sectores participantes.

El documento tomará como referencia siete grandes hitos para la sostenibilidad en Colombia, entre ellos el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, la biodiversidad como activo estratégico para el desarrollo, la necesidad de construir soluciones adaptadas a cada territorio, una transición energética segura y justa, el impulso de la bioeconomía y la economía circular, el papel de la ciencia y la innovación, y la adaptación del país a los efectos del cambio climático.

Más que un listado de recomendaciones, busca aportar una visión compartida sobre las decisiones que Colombia deberá asumir en los próximos años.

La hoja de ruta será uno de los insumos que enriquecerán las discusiones de la IX Cumbre de Sostenibilidad, cuya agenda abordará, desde diferentes perspectivas, temas como el financiamiento de la transición, el agua como eje del desarrollo, la biodiversidad, el consumo, la energía, los sistemas alimentarios y la preparación del país frente a un eventual fenómeno de El Niño.

El propósito es que las conversaciones trasciendan el diagnóstico y contribuyan a identificar acciones concretas frente a los desafíos que marcarán el futuro de Colombia.

Ani Dasgupta, una de las voces más influyentes del mundo en desarrollo sostenible, participará en la IX Cumbre de Sostenibilidad

A dos días de la IX Cumbre de Sostenibilidad: Transición para el desarrollo, aún está a tiempo de asegurar su cupo. La entrada es gratuita, pero requiere inscripción previa. Nos vemos el 15 de julio en El Cubo Colsubsidio, en Bogotá.