Faltan pocos días para que se lleve a cabo la IX Cumbre de Sostenibilidad de SEMANA y Semana Sostenible, evento que, además de contar con la participación de panelistas de alto nivel, conversaciones estratégicas y de construcción de país, tendrá espacios amigables, creativos y entretenidos para todos los asistentes.

Con el fin de pasar de la teoría a la acción, esta edición llega con iniciativas tangibles en colaboración con algunos aliados.

Regístrese en la IX Cumbre de Sostenibilidad. El evento es gratuito, pero requiere inscripción previa mediante este enlace.

Conozca la agenda de la IX Cumbre de Sostenibilidad de SEMANA y Semana Sostenible: Transición para el desarrollo

En primer lugar, debido a que andar en bicicleta es la opción más ecológica a la hora de movilizarse de un lugar a otro porque produce cero emisiones de carbono, reduce la congestión del tráfico y disminuye la contaminación acústica. Invitamos a los asistentes a usar la bicicleta como su medio de transporte para llegar a la cumbre. Solo se debe llevar guaya o candado de seguridad para dejarla a salvo en los espacios asignados.

Las experiencias

1. Segunda oportunidad a empaques con Ecobot

Durante el evento, en El Cubo Colsubsidio, habrá máquinas expendedoras inversas en las que se pueden depositar botellas plásticas, envases plásticos, botellas llenas de empaques flexibles (botellas de amor), latas y tetra paks.

La recompensa es que, a cambio de los residuos, la máquina entregará cupones de descuento para restaurantes, tiendas, apps y marcas asociadas.

A cambio de los residuos, la máquina entrega cupones de descuento. Foto: Cortesía Ecobot

2. Campaña de donación de ropa Estrategia +Verde Falabella

A través de la estrategia +Verde, se busca impulsar el modelo de economía circular que transforma residuos textiles en valor ambiental y social. En alianza con la Corporación Minuto de Dios, se le da una segunda vida a las prendas, evitando que terminen en rellenos sanitarios y apoyando a comunidades vulnerables.

El impacto es importante: en 2025 lograron recuperar más de 42.000 prendas, mitigando el impacto de la industria textil bajo el ODS 12 (Producción y Consumo Responsables). Y con esta actividad, se busca superar la meta.

Guía para donar

Lleve prendas nuevas o usadas en excelente estado de calidad. Busque los buzones de ropa de Falabella. Entregue la ropa.

Los buzones estarán en zonas estratégicas de El Cubo Colsubsidio. Se recomienda abstenerse de llevar ropa vieja, rota o en malas condiciones. Tenga en cuenta que no se aceptarán, por estrictas razones de higiene y logística, ropa interior, lencería de cama (sábanas, cobijas) ni toallas.

3. Nueva vida a las prendas en Taller F de Falabella

Si tiene alguna prenda favorita que necesita un ajuste o quiere personalizarla para volver a usarla, debe conocer este espacio. Habrá servicio de personalización y reparación de moda circular, iniciativa que ya tiene presencia en Chile, Perú y Colombia.

Para participar de esta experiencia, solo debe llevar esa prenda, bolsa de tela o accesorio que ya no usa para extender su vida útil a través de estampados y otros ajustes creativos.

Recomendaciones: Lleve prendas de materiales como jean, camisetas 100 % algodón o tote bags 100 % algodón, y evite las que son en poliéster, antifluido, tela quirúrgica o con estampados previos, ya que pueden sufrir daños o quemarse durante el proceso.

4. Bosque SEMANA

En alianza con Saving The Amazon, los asistentes podrán hacer parte del Bosque SEMANA, un legado que crecerá edición tras edición y contribuirá a la restauración de ecosistemas y al fortalecimiento de las comunidades del Amazonas.

¿Cómo participar?

Escanee el código QR que estará en las diferentes pantallas del evento y en un stand para ingresar a la plataforma. Adopte un árbol a su nombre o al de quien desee. Reciba su certificado, la fotografía y las coordenadas de georreferenciación de su árbol. Haga seguimiento a su impacto y conozca cómo su aporte contribuye a la conservación de la Amazonía y al desarrollo de las comunidades que la protegen.

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La IX Cumbre de Sostenibilidad de SEMANA reunirá a representantes del sector empresarial, el Gobierno, la academia, organismos internacionales y la sociedad civil para analizar cómo Colombia puede acelerar una transición que hoy ya no responde únicamente a una agenda ambiental, sino que también define la competitividad, la inversión y el crecimiento económico.