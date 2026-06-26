Las empresas ya no se preguntan si deben incorporar inteligencia artificial, sino cómo hacerlo de manera que genere resultados. Con ese punto de partida, Foros SEMANA realizará el próximo 12 de agosto el encuentro “Inteligencia Artificial: Más allá del hype”, una jornada que reunirá a empresarios, expertos, académicos y representantes del sector público para analizar experiencias de implementación, modelos de innovación y los desafíos que enfrenta el país en esta materia.

Regístrese al foro “Inteligencia artificial: más allá de hype”. El evento es gratuito pero requiere inscripción previa mediante este enlace

El foro se llevará a cabo entre las 8:30 a. m. y las 11:00 a. m. en el Edificio SEMANA, en Bogotá, y estará orientado a responder preguntas que hoy ocupan a las organizaciones: ¿qué diferencia a las empresas que ya están obteniendo resultados?, ¿cómo medir el impacto de la inteligencia artificial?, ¿qué capacidades requiere el talento humano? y ¿qué condiciones necesita Colombia para fortalecer su posición en esta transformación tecnológica?

La agenda abrirá con un caso empresarial que mostrará el recorrido de una organización desde las primeras pruebas hasta la adopción de soluciones de inteligencia artificial a escala, con énfasis en las decisiones, los aprendizajes y los retos que marcaron ese proceso.

Uno de los momentos centrales será el panel “Cuando todos tienen IA, ¿dónde está la ventaja competitiva?”, en el que directivos de empresas y especialistas en innovación analizarán qué factores están permitiendo a algunas organizaciones capturar valor a partir de esta tecnología. La conversación abordará temas como liderazgo, talento, modelos de negocio, capacidad de ejecución y toma de decisiones.

El programa también incluirá las Talks de Impacto, un espacio en el que tres compañías presentarán resultados medibles obtenidos mediante proyectos de inteligencia artificial. Cada intervención explicará el problema que enfrentaba la organización, la solución implementada y los indicadores utilizados para evaluar su impacto.

La jornada continuará con la Ronda de Ideas: ChatGPT, Claude y Gemini en acción, en la que profesionales de distintos sectores compartirán cómo utilizan estas herramientas en su trabajo diario, qué tareas les han delegado y cuáles han sido los principales aprendizajes de esa experiencia.

El encuentro finalizará con la conversación “Colombia en la IA: ¿qué es verdad y qué es wishful thinking?”, un diálogo sobre las oportunidades y las brechas que aún tiene el país en materia de talento, infraestructura, innovación, inversión y adopción empresarial. El propósito será identificar qué avances son tangibles y qué condiciones deben consolidarse para que la inteligencia artificial contribuya al desarrollo y la competitividad de Colombia.

Con este encuentro, Foros SEMANA abrirá un espacio para contrastar experiencias, presentar evidencia y promover una discusión sobre las decisiones que hoy están marcando el rumbo de la inteligencia artificial en las organizaciones y en el país.