Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el lunes 13 de julio

El inicio de semana llega con una carga especial de energía que, según especialistas en astrología, no conviene dejar pasar. El lunes 13 de julio se perfila como un momento clave para tomar decisiones, animarse a cambios y avanzar tanto en el terreno profesional como en el personal.

En medio de ese clima, vuelve a cobrar fuerza la influencia de Walter Mercado, una figura que marcó a generaciones con sus mensajes cargados de optimismo y espiritualidad.

Miles de personas confían en los números de la suerte del fallecido astrólogo. Foto: Getty Images / Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Será una jornada marcada por el deseo de expresar pensamientos y emociones. La comunicación será una herramienta poderosa, aunque será importante medir las palabras para evitar malentendidos.

Números de la suerte: 14, 11 y 37.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La energía estará en su punto más alto y permitirá asumir varias responsabilidades al mismo tiempo. Sin embargo, la impaciencia podría convertirse en un obstáculo si no controla su temperamento.

Números de la suerte: 19, 3 y 31.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Será fundamental evitar los celos y encontrar actividades que permitan canalizar el exceso de energía. La meditación será una gran aliada para recuperar la tranquilidad.

Números de la suerte: 3, 17 y 28.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Expresar los sentimientos con sinceridad será la mejor manera de fortalecer las relaciones personales. Evitar resentimientos y conversaciones relacionadas con el poder permitirá mantener la armonía durante el día.

Números de la suerte: 27, 8 y 20.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Ayudar a otras personas brindará una gran satisfacción. Muchos buscarán sus consejos gracias a la confianza que inspira. Además, continuará siendo un buen momento para adoptar hábitos que favorezcan la salud y el bienestar.

Números de la suerte: 11, 43 y 1.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El amor estará más cerca de lo que imagina. También será un periodo ideal para fortalecer la espiritualidad mediante actividades que aporten paz interior. Antes de rechazar una propuesta importante, convendrá analizarla con calma.

Números de la suerte: 7, 43 y 50.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Su simpatía facilitará la llegada de nuevas amistades y oportunidades para conocer personas especiales. Quienes buscan una relación estable podrían encontrarla en reuniones sociales o por medio de amigos.

Números de la suerte: 14, 8 y 31.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El deseo de crecer profesionalmente seguirá impulsando sus proyectos. Será un buen momento para establecer contactos con personas influyentes, aunque deberá mantenerse alejado de propuestas poco transparentes o demasiado llamativas.

Números de la suerte: 28, 30 y 6.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La sensibilidad estará muy presente y cualquier comentario podría afectar el estado de ánimo. Las actividades culturales, el ejercicio o la lectura serán excelentes opciones para canalizar las emociones de manera positiva.

Números de la suerte: 7, 19 y 36.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La experiencia acumulada permitirá tomar mejores decisiones. También será recomendable reservar tiempo para el descanso y la diversión, dejando a un lado por unas horas las obligaciones laborales.

Números de la suerte: 8, 22 y 35.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las relaciones sentimentales seguirán atravesando momentos de evaluación. Los solteros tendrán oportunidades para conocer personas, mientras que en el aspecto económico la intuición ayudará a tomar decisiones acertadas.

Números de la suerte: 10, 4 y 20.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Algunos contratiempos económicos podrían modificar planes de viaje o descanso. Sin embargo, el apoyo de familiares o amigos permitirá encontrar soluciones y mantener intacta la ilusión de cumplir esos proyectos.

Números de la suerte: 12, 7 y 44.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.