Conmovedora carta de la novia de Jayden Adams tras su muerte al volver del Mundial 2026: sentidas palabras

El fútbol sudafricano atraviesa uno de los momentos más dolorosos de los últimos años tras la muerte de Jayden Adams, mediocampista de 25 años de edad que apenas unos días antes había cumplido el sueño de representar a su país en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Nacido en Sudáfrica, dio sus primeros pasos en el fútbol profesional con el Stellenbosch FC sudafricano, club en el que se formó desde las categorías inferiores. Su carrera iba en ascenso en el sur de África, pero internamente parecía destrozado. Tenía a su compañera de vida, pero eso no fue suficiente para mermar el dolor.

Su talento no pasó desapercibido y en 2025 fue fichado por el Mamelodi Sundowns, considerado uno de los clubes más poderosos del continente africano. Por ejemplo, participó en el anterior Mundial de Clubes de la FIFA en Estados Unidos. Ya contaba con dos Copas del Mundo jugadas en menos de un año, pero nada le bastó para seguir luchando por su vida.

Por si fuera poco, con Mamelodi Sundowns conquistó la Liga de Campeones de la CAF en la temporada 2025-2026, un título que terminó de consolidarlo como uno de los mejores mediocampistas de Sudáfrica y se impuso por delante de poderosos equipos de Marruecos, Egipto y Argelia. Estas buenas actuaciones le permitieron un cupo en la selección de Sudáfrica.

Jayden Adams en el Mundial 2026. Foto: NurPhoto via AFP

En la fase final del Mundial 2026, disputó tres partidos, siendo titular en dos de ellos, y contribuyó a que Sudáfrica avanzara a 16avos de final, donde finalmente cayó ante Canadá. Las cosas en su trayectoria deportiva no parecían malas, pero eso no arregló su interna. Tenía una novia, Aqueelah Chloe Adendorf.

Desgarradora carta de la novia de Jayden Adams

Detrás de su participación mundialista en Norteamérica, también hubo un drama personal. Horas antes del compromiso frente a República Checa por la fase de grupos, recibió la noticia del fallecimiento de su abuela. Eso parece que le mermó su corazón y mente y lo llevaría a tomar tristes decisiones. Su novia escribió con mucho amor.

“No hay palabras para describir el dolor que siento. Descansa en paz, mi amor. Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos. No solo fuiste el amor de mi vida, sino también mi mayor apoyo y mi mejor amigo”, dijo Aqueelah Chloe Adendorf.

Jayden Adams y su familia Foto: Instagram

“Una parte de mi corazón se fue contigo, y llevaré tu amor conmigo para siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar, te extrañaré cada día. Descansa tranquilo, mi ángel. Te amo por siempre”, agregó Aqueelah Chloe Adendorf en sus redes sociales.