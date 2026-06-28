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Sudáfrica vs. Canadá, primer partido de 16avos en el Mundial 2026: canal y hora para ver en vivo

Con el partido entre sudafricanos y canadienses, empieza el formato de eliminación directa en este Mundial 2026.

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Redacción Deportes
28 de junio de 2026 a las 8:12 a. m.
Sudáfrica vs. Canadá por los 16avos del Mundial 2026.
Sudáfrica vs. Canadá por los 16avos del Mundial 2026. Foto: Izq: AP / Der: Getty Images.

Este domingo, 28 de junio, Sudáfrica y Canadá juegan en Los Ángeles el primer partido en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La hora es a partir de las 2:00 p.m. (horario colombiano) y el canal para ver en vivo es DSports.

ARCHIVO - El logotipo de la Copa Mundial 2026 se muestra en una pantalla afuera del Observatorio Griffith en Los Ángeles el miércoles 17 de mayo de 2023. Se jugará una Copa Mundial 2030 única en Europa y África con la sorprendente incorporación de América del Sur en un acuerdo para permitir que el torneo de fútbol masculino comience con una fiesta de cumpleaños número 100 en Uruguay. (Foto AP/Jae C. Hong)
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Hay bastante expectativa de cara a este compromiso, pues empieza el mata-mata en el Mundial 2026. La eliminación directa se hace presente y quien pierda, acaba yéndose a casa.

“Ahora se viene lo bueno”: Sudáfrica y Canadá abren el baile de los 16avos

Sin tiempo para digerir el final de una intensa y trepidante primera fase del Mundial, este domingo comienzan los dieciseisavos, con un Canadá-Sudáfrica, en duelos a eliminación directa. Como dijo el DT de Argentina, Lionel Scaloni, el sábado: “Ahora se viene lo bueno”.

Ya se han disputado los primeros 72 partidos de los 104 del torneo; 32 selecciones siguen adelante y solo 16 se vuelven a casa tras una primera fase llena de goles, récords y suspense.

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Empezó la recta final en este Mundial 2026. Foto: Getty Images

Incluso el partido que cerró la fase de grupos, el Argelia-Austria, donde a ambos les servía el empate para clasificarse, tuvo fuertes dosis de emoción.

El que perdiese el duelo en Kansas City cedía su plaza a Irán, pero lejos de buscar el empate, ambos equipos buscaron el gol, como quedó reflejado en el 3-3 final.

La emoción llegó en el descuento, cuando Riyad Mahrez puso por delante en el marcador a los africanos (90+3′) y, cuando parecía que Austria se despediría del torneo, apareció Sasa Kalajdzic para cabecear la pelota a la red y meter a su equipo en 16avos (90+6′).

¿Qué canal pasa Sudáfrica vs. Canadá en el Mundial 2026? También irá por streaming

  • Partido: Sudáfrica vs. Canadá
  • Fecha: 28 de junio - dieciseisavos del Mundial 2026
  • Hora: 2:00 p.m. (Colombia)
  • Estadio: Los Ángeles
  • Canal de TV y streaming: DSports, DGO, DAZN, Amazon Prime, Paramount+

*Con información de AFP