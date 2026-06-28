Sudáfrica vs. Canadá, primer partido de 16avos en el Mundial 2026: canal y hora para ver en vivo

Este domingo, 28 de junio, Sudáfrica y Canadá juegan en Los Ángeles el primer partido en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La hora es a partir de las 2:00 p.m. (horario colombiano) y el canal para ver en vivo es DSports.

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Hay bastante expectativa de cara a este compromiso, pues empieza el mata-mata en el Mundial 2026. La eliminación directa se hace presente y quien pierda, acaba yéndose a casa.

“Ahora se viene lo bueno”: Sudáfrica y Canadá abren el baile de los 16avos

Sin tiempo para digerir el final de una intensa y trepidante primera fase del Mundial, este domingo comienzan los dieciseisavos, con un Canadá-Sudáfrica, en duelos a eliminación directa. Como dijo el DT de Argentina, Lionel Scaloni, el sábado: “Ahora se viene lo bueno”.

Ya se han disputado los primeros 72 partidos de los 104 del torneo; 32 selecciones siguen adelante y solo 16 se vuelven a casa tras una primera fase llena de goles, récords y suspense.

Empezó la recta final en este Mundial 2026. Foto: Getty Images

Incluso el partido que cerró la fase de grupos, el Argelia-Austria, donde a ambos les servía el empate para clasificarse, tuvo fuertes dosis de emoción.

El que perdiese el duelo en Kansas City cedía su plaza a Irán, pero lejos de buscar el empate, ambos equipos buscaron el gol, como quedó reflejado en el 3-3 final.

La emoción llegó en el descuento, cuando Riyad Mahrez puso por delante en el marcador a los africanos (90+3′) y, cuando parecía que Austria se despediría del torneo, apareció Sasa Kalajdzic para cabecear la pelota a la red y meter a su equipo en 16avos (90+6′).

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Partido : Sudáfrica vs. Canadá

: Sudáfrica vs. Canadá Fecha : 28 de junio - dieciseisavos del Mundial 2026

: 28 de junio - dieciseisavos del Mundial 2026 Hora : 2:00 p.m. (Colombia)

: 2:00 p.m. (Colombia) Estadio : Los Ángeles

: Los Ángeles Canal de TV y streaming: DSports, DGO, DAZN, Amazon Prime, Paramount+

*Con información de AFP