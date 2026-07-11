Murió futbolista que jugó el Mundial 2026: Sudáfrica llora y revelan detalles del fallecimiento

Una muy lamentable noticia se conoció este sábado, 11 de julio, y enluta al Mundial 2026 que aún se disputa en Norteamérica. El joven jugador de Sudáfrica, Jayden Adams, murió. De acuerdo a las primeras versiones “habría sido encontrado sin vida en un hotel de Ciudad del Cabo”, difundió Mundo Deportivo.

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Otras versiones de portales como Sunday World aseveran que se trató de un posible suicidio. Según la prensa “falleció trágicamente tras supuestamente quitarse la vida en su casa de Stellenbosch el sábado por la mañana”.

El periodista italiano, Fabrizio Romano, hizo mención a un hecho reciente que marcó la vida de Adams ante la partida de un ser querido del jugador, mientras disputaba el Mundial.

“Hace dos semanas, Adams perdió a su abuela Marianna Adams, pero demostró un profesionalismo notable al participar con Bafana Bafana en su partido de la Copa del Mundo contra Chequia”, mencionó el comunicador.

Confirmación de la muerte de Adams

Uno de los primeros pronunciamientos oficiales que confirmó el fallecimiento del deportista lo hizo el Sindicato de Futbolistas Sudafricanos.

“La muerte ha robado cruelmente a uno de los nuestros. Nos ha privado como nación de un futbolista extraordinario, pero nunca podrá arrebatar el legado que Jayden Adams deja atrás”, publicaron a través de su cuenta oficial de X.

“Recordaremos para siempre su humildad, su talento extraordinario y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna, Jayden. Nunca serás olvidado”, señalaron.

Su desempeño en el Mundial

Adams jugó tres de los cuatro partidos de la Copa Mundo con Sudáfrica. En el estreno frente a México fue de la partida y mantenido a lo largo de 60 minutos.

Jayden Adams, de Sudáfrica en la disputa el Mundial 2026 Foto: Getty Images

El balance de dicho juego fue positivo, logrando una calificación cercana a los 7.0 puntos tras haber dado el 80% de los pases, regatear una vez de manera acertada y tocar el balón en 25 ocasiones.

Contra la República Checa en la fecha 2 jugó solo un tiempo y ya ante Corea del Sur ingresó para el remate (11 minutos). En la eliminación de su nación vs. Canadá fue suplente durante todo el partido.

Stellenbosch, su primer club

Desde 2025 pertencía Adams al Mamelodi Sundows, de Sudáfrica. Sus inicios fueron en el Stellenbosch FC, cuadro que ya se pronunció por el deceso de su exjugador.

“El Club desea expresar sus más sentidas condolencias a la familia y seres queridos de Jayden, así como a todos los miembros del Mamelodi Sundowns, y pide que se respete su privacidad durante este momento tan difícil”, emitieron de entrada.

“Futbolista prodigioso, debutó como profesional con el Stellenbosch FC a los 19 años y llegó a disputar 139 partidos con el primer equipo, ayudando a los Maroons a levantar el trofeo Carling Knockout en 2023″, exaltaron de lo logrado mientras estuvo con ellos.

“Tras incorporarse al Sundowns en 2025, Jayden siguió demostrando su inmenso talento y recientemente representó a Sudáfrica al más alto nivel en la Copa Mundial de la FIFA en Norteamérica”, le aplaudieron de su crecimiento en el fútbol.

“Jayden, un orgulloso representante de la región vitivinícola del Cabo, deja un legado imborrable en Stellenbosch y una huella imborrable en el fútbol sudafricano. Se le echará mucho de menos y jamás será olvidado”, cerraron lamentando su fallecimiento reciente.