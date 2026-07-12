La reacción de Messi tras Argentina vs. Inglaterra 40 años después de Maradona: calienta la previa

Tras la clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026, Lionel Messi afirmó que el próximo duelo ante Inglaterra, una selección a la que nunca enfrentó, pero que es vieja conocida: “Será un partido especial”.

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“Jugué contra todos menos contra Inglaterra y es especial porque es una selección grande, una potencia, y siempre es lindo jugar contra una selección así, más en una semifinal de un Mundial”, dijo el astro tras la victoria 3-1 ante Suiza en los cuartos de final.

El duelo que se disputará en Atlanta el 15 de julio llega 40 años después de que otra leyenda argentina, Diego Maradona, liderara un triunfo memorable ante Inglaterra en México 1986, con las heridas aún abiertas de la derrota argentina en la Guerra de Malvinas ante Reino Unido cuatro años antes.

“Ahora descansaremos y nos prepararemos para eso. Venimos de mucho desgaste, de jugar un alargue más otra vez y a veces se nota”, dijo Messi después de otro sufrido triunfo ante Suiza en el tiempo extra en Kansas City, con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Así festejaron el gol los jugadores argentinos, en el juego frente a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026. Foto: @afaseleccion

Un espectacular gol de Julián Álvarez en el minuto 112 rompió el empate 1-1 con el que se había llegado a la prórroga y aseguró un lugar a Argentina en las semifinales por tercera vez en los últimos cuatro Mundiales, fortaleciendo además el proceso deportivo de Lionel Scaloni en la dirección técnica.

Lionel Messi está listo para enfrentar a Inglaterra

“Este grupo no se cansa de seguir haciendo historia, de seguir queriendo más. Este grupo acostumbró a la gente a cosas que no son normales. No es fácil venir de ser campeón del mundo, de ganar todo lo que ganamos y otra vez seguir compitiendo y seguir estando a la altura y estar entre los cuatro mejores”, recordó Messi en palabras ante la prensa internacional.

“Volver a jugar una semifinal no es algo normal, por eso hay que disfrutarlo mucho, porque no sabemos si se va a volver a repetir”, afirmó el capitán de la Albiceleste, que busca su segundo título mundial, pero con mesura.

Lionel Messi celebrando su quinto gol en el Mundial 2026 Foto: AP Photo/Julio Cortez

“Pasamos mucho tiempo sin ser campeones del mundo, así que todo lo que venga está bien, que se disfrute y se le dé valor”, puntualizó el volante del Inter Miami.

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