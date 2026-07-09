La educación colombiana enfrenta nuevas preguntas: cómo garantizar aprendizajes de calidad, cómo preparar a los jóvenes para un mundo laboral cambiante y cómo responder a desafíos como la inteligencia artificial, las brechas territoriales y el bienestar de las comunidades educativas.

Regístrese a la 13.ª Cumbre Líderes por la Educación. El evento es gratuito pero requiere inscripción previa mediante este enlace

Estas serán algunas de las conversaciones centrales de la 13.ª Cumbre Líderes por la Educación, que reunirá a distintos sectores para analizar el presente y futuro del sistema educativo.

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El encuentro se realizará los días 23 y 24 de septiembre de 2026 en El Cubo Colsubsidio, en Bogotá, con una agenda que reunirá a representantes del sector público, privado, académico y social alrededor de los principales desafíos de la educación en Colombia. La programación contempla dos jornadas de conversación con expertos nacionales e internacionales.

La primera jornada, el miércoles 23, comenzará a las 2:00 p. m. con una reflexión sobre el papel del talento como factor de competitividad para las naciones y las decisiones que debe tomar Colombia para fortalecer sus capacidades en educación, bilingüismo, innovación y tecnología.

A partir de allí, la agenda abrirá espacio a las nuevas generaciones con una mesa juvenil que reunirá voces de estudiantes de colegios, universidades, formación técnica, zonas rurales y emprendimientos para conocer sus expectativas frente a la educación y contrastarlas con la visión de instituciones y líderes del sector.

La agenda de esta edición parte también de preocupaciones que atraviesan al sistema educativo. Foto: Getty Images

Uno de los debates centrales será qué deberían aprender los jóvenes para prosperar en 2040. La conversación abordará las habilidades, conocimientos y capacidades necesarias en un escenario marcado por la aceleración tecnológica, los cambios sociales y nuevas dinámicas laborales.

La jornada también pondrá sobre la mesa dos asuntos que hoy ocupan buena parte del debate educativo: la permanencia escolar y el bienestar. Por un lado, se analizarán las estrategias que están permitiendo que más estudiantes continúen en el sistema; por otro, se discutirán los desafíos relacionados con salud mental, convivencia y ciudadanía digital en los entornos educativos.

La inteligencia artificial tendrá un lugar importante dentro de la conversación. El reto no será únicamente incorporar herramientas tecnológicas, sino discutir cómo estas pueden acompañar los procesos de aprendizaje y qué capacidades necesitan desarrollar estudiantes y docentes para enfrentar los cambios que vienen. La mesa preparatoria de la cumbre identificó la alfabetización digital, el pensamiento crítico y el impacto de la IA en el rol docente como algunos de los temas clave.

La agenda de esta edición parte también de preocupaciones que atraviesan al sistema educativo: la calidad de los aprendizajes, las diferencias entre territorios, la relación entre educación y empleo, y la necesidad de fortalecer la articulación entre distintos sectores. Rectores, académicos, empresarios y representantes institucionales coincidieron en que el debate debe ir más allá de la cobertura y concentrarse en los resultados, el bienestar y las oportunidades que ofrece la educación.

La inteligencia artificial tendrá un lugar importante dentro de la conversación. Foto: Getty Images

La segunda jornada, el jueves 24 de septiembre, continuará desde las 8:00 a. m. con conversaciones sobre la economía del conocimiento, los desafíos educativos desde los territorios, el costo de las brechas de aprendizaje y los modelos para financiar el talento que requiere el país. También abordará el futuro de la educación superior y las preguntas que enfrentan las universidades frente a nuevas formas de aprendizaje, cambios en el empleo y las expectativas de las nuevas generaciones.

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Con el concepto “La generación del cambio”, esta edición busca poner en el centro a quienes están viviendo y protagonizando los cambios de la educación: estudiantes, docentes, instituciones y sectores que tienen un papel en la construcción de nuevas oportunidades de aprendizaje. La entrada será gratuita con inscripción previa. El encuentro se realizará los días 23 y 24 de septiembre de 2026 en El Cubo Colsubsidio, en Bogotá.