¿Su moto tiene estas señales de falla? Repararlas a tiempo evita gastos de hasta $3 millones

Las motocicletas son una de las unidades más utilizadas por los colombianos en el país, ya que les permite trasladarse hacia zonas de una forma mucho más ágil en comparación con los automóviles.

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Es por ello que, para que funcionen a la perfección, deben encontrarse bien mantenidas; de lo contrario, estarían propensas a sufrir varios inconvenientes que costarían millones de pesos.

En el caso de motocicletas de menos de 200 cc, el no atender las alertas lo más pronto posible puede derivar en un costo entre los $500.000 y $3.000.000 millones de pesos, teniendo en cuenta el nivel de gravedad que haya sufrido la moto.

Ignorar las señales de alerta de una motocicleta puede derivar en daños que impliquen reparaciones de mayor costo. Foto: Getty Images

Es por ello que marcas del sector automotor han compartido aquellas señales que tienen que ser tenidas en cuenta, de modo que las reparaciones del vehículo no terminan siendo más costosas de lo normal.

¿Cuáles son las señales que indican que una motocicleta debe ser revisada?

De acuerdo con Hero Motos Colombia, existen varias alertas que deben ser tenidas en cuenta para saber que una motocicleta necesita ser llevada a un taller con el objetivo de ser revisada.

Los motociclistas deben seguir los intervalos de mantenimiento recomendados por el fabricante para conservar el buen funcionamiento del vehículo. Foto: Andrei - stock.adobe.com

Dentro de las principales señales se encuentran las siguientes:

Consumo excesivo de aceite o presencia de fugas.

Ruidos metálicos, vibraciones o pérdida de potencia.

Dificultad para arrancar o apagados repentinos.

Luces débiles o fallas frecuentes en el sistema eléctrico.

Mayor distancia de frenado o vibraciones al frenar.

Desgaste irregular o pérdida frecuente de presión en las llantas.

La organización aclara que, si se presenta en algún momento uno de estos síntomas, lo más aconsejable es suspender el uso del vehículo cuando las condiciones lo permitan y dirigirse a un centro de servicio autorizado.

Adicionalmente, también se recomienda llevar a cabo revisiones básicas de manera periódica, tales como verificar el nivel de aceite, el estado y la presión de las llantas, los frenos, las luces, así como la tensión y la lubricación de la cadena.

Hacer buen uso de los productos que son recomendados por los fabricantes ayuda para evitar sobrecargas y permitir así hábitos de conducción responsables que ayudan a contribuir a conservar que la motocicleta se encuentre en óptimas condiciones.

“Para nosotros es fundamental que los motociclistas sigan el plan de mantenimiento recomendado. En el caso de nuestras motocicletas, la primera revisión debe realizarse a los 500 kilómetros o 60 días después de la entrega, lo que ocurra primero. A partir de ahí, las revisiones se realizan cada 3.000 kilómetros o 90 días. Estos intervalos permiten detectar oportunamente posibles novedades y contribuir a mantener el buen funcionamiento de la motocicleta”, comenta Santiago Arbeláez, director de Posventa de Hero Motos.