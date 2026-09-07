Los nueve testigos de su carro que, si se encienden, debe atender inmediatamente e incluso detenerse

Desde hace varios años, los vehículos modernos indican a los conductores las alertas a las que deben prestar atención a través de los testigos que se encienden en el tablero de instrumentos del carro. Todos estos son señal de alerta, pero en diferente medida.

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Los colores evidencian la magnitud

Cada testigo está identificado con un logo diferente, comunicando cada uno su propia anomalía en los vehículos. Sin embargo, estos están distribuidos por colores, revelando cuáles son los de menor a mayor gravedad, siendo todos importantes.

El color del testigo indica si es una falla urgente o solo una advertencia. Foto: Hyundai

La Organización Internacional de Estandarización (ISO) estableció las condiciones de estas alertas vehiculares, especificando que las luces amarillas o naranjas indican advertencias operativas que permiten continuar hacia un taller, por lo que la anomalía es de relevancia, pero puede soportar la conducción por un tiempo prolongado.

Mientras tanto, los testigos que se iluminan en verde (y en algunos casos en azul) no indican fallas ni fallas críticas en el vehículo. Su función es estrictamente informativa: le confirman al conductor que un sistema o función del carro está activo y operando con normalidad.

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Y en contraste, la autoridad impuso que la iluminación de un testigo en color rojo indica una falla crítica e inminente, por lo que ignorar estas señales puede derivar en la destrucción total del motor o comprometer gravemente la seguridad de los ocupantes.

Estos testigos que se encienden en rojo son:

Presión de aceite (aceitera roja): Indica una caída drástica en la presión del sistema de lubricación. Si el motor gira sin aceite suficiente, la fricción entre los pistones puede causar una conocida “motoreada” en segundos. Temperatura del refrigerante (termómetro sobre olas): Señala un sobrecalentamiento crítico en el motor, ya sea por fuga de líquido, falla en el termostato o avería en el electroventilador. Por lo que continuar la marcha puede doblar la culata o la deformación del bloque, según la NHTSA. Sistema de frenos (signo de exclamación en círculo rojo): Alerta sobre un nivel peligrosamente bajo de líquido de frenos o una pérdida de presión hidráulica en el circuito, lo que incrementa la distancia de frenado o deja el pedal inoperativo. Falla en el alternador/batería (batería con polos +/-): Muestra que el sistema eléctrico no está generando carga. Aunque el carro siga encendido con la batería restante, la dirección asistida, las luces y las bombas eléctricas se apagarán en pocos minutos. Falla de la dirección asistida (volante con signo de exclamación): Indicará la pérdida instantánea del soporte hidráulico o eléctrico de la dirección, endureciendo el volante de forma abrupta y dificultando las maniobras del conductor. Airbags o retención (ocupante con bolsa desplegada): Informa una avería en las bolsas de aire, lo que significa que el sistema de protección pasiva no responderá ante un impacto. Cinturón de seguridad no abrochado (ocupante con cinturón): Aunque no es una falla mecánica, representa un riesgo directo para la vida de los ocupantes ante cualquier accidente. Capó o puertas abiertas (carro con siluetas abiertas): Advierte que algún acceso no está asegurado correctamente. Un capó abierto a alta velocidad colapsará sobre el parabrisas y puede generar un grave altercado. Check Engine en rojo o destellante (silueta de motor): Cuando la luz de diagnóstico de motor parpadea o se torna roja, señala fallas graves de combustión que pueden destruir el catalizador o la cámara de combustión si no se detiene la marcha.

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