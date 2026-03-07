Cifra récord de testigos electorales en las elecciones de este domingo 8 de marzo

Las elecciones de este domingo 8 de marzo ya acumularon un récord: habrá 1.077.254 testigos electorales, postulados por los distintos partidos políticos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La cifra no tiene antecedentes en la historia del país, según le dijo a SEMANA el presidente del CNE, el magistrado Cristian Quiroz, quien destacó ese hecho como una fortaleza más de la democracia colombiana. Hay que tener en cuenta que hace cuatro años hubo tan solo 260.000 testigos.

Elecciones en Colombia domingo 8 de marzo: cuándo y cómo votar desde el exterior

Según Quiroz, el CNE está en capacidad de acreditar hasta 6 millones de testigos electorales para la primera vuelta presidencial, el próximo 31 de mayo. Como quien dice, en las urnas habrá millones de ojos encima.