Elecciones en Colombia domingo 8 de marzo: cuándo y cómo votar desde el exterior

Más de un millón de colombianos están habilitados para participar en los comicios de este año. La Registraduría definió dos jornadas en los consulados para consultas interpartidistas, Senado y la primera vuelta presidencial. Conozca las fechas y datos claves para participar.

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 6:14 p. m.
Según datos oficiales, 1.096.368 colombianos residentes en el exterior hacen parte del censo electoral.
La Registraduría Nacional del Estado Civil dejó listo el calendario y la logística para que los colombianos que viven fuera del país participen en las elecciones del 2026. Los ciudadanos inscritos en consulados podrán votar en las consultas interpartidistas, en las elecciones para el Senado de la República, en la de representantes a la Cámara por la circunscripción internacional y en la primera vuelta presidencial.

¿A qué hora inicia la ley seca en Bogotá este domingo 8 de marzo? Tome nota

La votación en el exterior se realizará durante varios días consecutivos, con el objetivo de facilitar la participación. Para las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas, los consulados abrirán sus puertas del 2 al 8 de marzo. En el caso de la elección presidencial, la votación en el exterior será del 25 al 31 de mayo.

¿Qué se puede votar desde el exterior?

La Registraduría precisó que los colombianos residentes fuera del país sí pueden votar por Senado de la República. En el caso de la Cámara de Representantes, la participación está limitada a la elección de un congresista, correspondiente a la circunscripción internacional.

Además, los ciudadanos podrán participar en las consultas interpartidistas, en las que los partidos y movimientos políticos definirán a sus candidatos presidenciales. Por el momento estas son la Gran Consulta por Colombia y la consulta del Pacto Amplio.

