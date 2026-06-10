Pocas horas después de que el Tribunal Superior de Bogotá emitiera una nueva polémica decisión que le restringió a Abelardo de la Espriella el uso de expresiones y símbolos en su campaña presidencial, este miércoles se presentó una nueva acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia.

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El abogado penalista Fabio Humar pidió que se revocara inmediatamente la medida cautelar impuesta por el magistrado Rafael Alberto Chavarro Poveda, de la Sala Laboral, que le impide al candidato utilizar la bandera de Colombia y otros símbolos patrios; así como las expresiones “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria” para los actos de campaña.

En la tutela, se indica que dicha medida afecta varios derechos tanto del candidato como de sus simpatizantes y potenciales votantes para la segunda vuelta presidencial que se realizará el próximo 21 de junio.

El Tribunal Superior le restringió a Abelardo de la Espriella utilizar la expresión "Fime por la Patria". Foto: AP Photo/Fernando Vergara

En este sentido, menciona la afectación a la igualdad electoral y a la libertad de expresión política, puesto que coarta la campaña del candidato que eligió el uso de esas frases y símbolos para destacarse, así como el derecho de los electores a votar sin ningún tipo de censura previa al voto.

“La decisión del magistrado es sumamente cuestionable”, indicó el abogado penalista.

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La acción de tutela fue presentada ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolverla en los próximos días.

Las restricciones de la medida

En el fallo notificado en la tarde del pasado martes 9 de junio, se le ordena al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo Abondano y al grupo significativo de ciudadanos ‘Defensores de la Patria que retiren “toda aquella propaganda política” en su página web, medios de comunicación y redes sociales que haga referencia a los símbolos patrios como el escudo y la bandera de Colombia.

🚨 El Tribunal Superior de Bogotá admitió tutela y decretó medidas provisionales contra la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Ordenó retirar en 24 horas propaganda que utiliza símbolos patrios. Consulte la decisión completa ➡️➡️ https://t.co/Ic206QEaFu pic.twitter.com/GbJWAIeH1T — Tribunal Superior de Bogotá (@TSB_Bogota) June 9, 2026

Igualmente, deberán retirar las imágenes alusivas a las instituciones militares y policiales; saludo y emblema de entidades castrenses.

Finalmente, no podrán utilizar las oraciones ‘firmes por la patria’ o ‘defensores de la patria’.

El Tribunal le pidió a la campaña presidencial que remita al Consejo Nacional Electoral (CNE) toda la publicidad electoral que fue retirada.

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“Ordena al CNE que, en cumplimiento de lo dispuesto en este proveído, dentro de la actuación administrativa sancionatoria promovida por el acto, recepcione y conserve la propaganda política remitida por las accionadas”,

La decisión generó una oleada de cuestionamientos y críticas por parte de abogados y académicos que señalan que consideran que afecta el debido proceso y los derechos políticos del candidato a la Presidencia.