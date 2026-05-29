El sector hotelero teje un futuro más próspero para Bolívar: turismo de alto nivel, nuevas rutas y proyección mundial

El departamento de Bolívar es cada vez más atractivo para el turismo internacional. Su amplia y diversa oferta de hoteles, gastronomía, entretenimiento, bienestar y nuevas experiencias elevan la propuesta del destino, posicionándolo entre los viajeros del mundo. Una buena noticia en la que el sector hotelero tiene mucho que ver.

Los hoteles dejaron de ser un lugar exclusivo para dormir y se convirtieron en complejos turísticos llenos de alternativas para el bienestar y el entretenimiento de sus visitantes. En Cartagena, por ejemplo, además del turismo de sol y playa, existe una amplia oferta para el segmento deportivo que incluye medias maratones, pruebas Ironman de triatlón y actividades al aire libre, así como una oferta robusta de turismo especializado en bodas, romance de lujo o segmento corporativo.

A 270 kilómetros de la capital de Bolívar está Mompox, otro destino que enamora por su arquitectura colonial, su tradición orfebre y una propuesta de turismo cultural basada en su declaratoria como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco. Hoy, el número de turistas que llega a este tesoro a orillas del Magdalena aumenta de manera sostenida.

Aunque intervienen otros factores, el común denominador de estas dos ciudades es la calidad de sus hoteles y el carisma de las más de 49.000 personas que se emplean en la industria de alojamiento y servicios de comida, para asegurar una grata experiencia a los visitantes. “La industria de alojamiento y comercio en Cartagena representa casi que el cuarto renglón de la economía local, con un 11.8%”, detalló Adriana Corena, directora ejecutiva de Cotelco capítulo Cartagena y Bolívar.

Adriana Corena, directora ejecutiva de Cotelco capítulo Cartagena y Bolívar. Foto: Cotelco - API

Corena explica que la región concentra el 10,9 % del total de los hoteles del país y el 12,8 % de la oferta de habitaciones entre las ciudades capitales. Actualmente el gremio cuenta con 85 afiliados en la región, diez de ellos en Mompox, que trabajan de manera coordinada para ampliar y mejorar la oferta de servicios con estándares internacionales.

Hoy, la ocupación hotelera en la región alcanza un 65.9 % en promedio, que puede verse impactada por el debido incremento de oferta hotelera en la ciudad. Esta tendencia se ha convertido en una oportunidad para promocionar aún más las ciudades y fortalecer su presencia en ferias y eventos internacionales que permiten captar más turismo proveniente de otros países.

Experiencias memorables

La tranquilidad y seguridad de los huéspedes son los pilares fundamentales de Cotelco Cartagena y Bolívar, los mismos que divulga el gremio desde Cotelco Nacional en su más reciente campaña nacional. ¿El objetivo? Llamar la atención de los turistas sobre la necesidad de asegurar un hospedaje que brinde, además de comodidad, tranquilidad, calidad, buen servicio, respaldo y garantía. “Queremos que los visitantes se sientan seguros cuando vienen a Cartagena y Bolívar o a cualquier parte del país”, resaltó Corena.

La hotelería, más que reflejar cifras de ocupación dinamiza sectores como comercio, alimentos, transporte, artesanías y guías turísticos, entre otros. “De ahí la importancia de generar experiencias positivas que enamoren al turista y lo motiven a regresar o a recomendar la región a otros”, aseguró Corena.

Trabajo en equipo

Aunque Estados Unidos sigue siendo el principal mercado internacional hay un crecimiento significativo de turistas provenientes de Brasil y México de 1,6 puntos porcentuales. Por eso, la visión del gremio ha estado enfocada en consolidar y fortalecer ese turismo hacia la región, además de buscar nuevos destinos mediante estrategias coordinadas con otros actores como Procolombia, la Alcaldía de Cartagena de mano de la Secretaría de Turismo, la Gobernación de Bolívar con ICULTUR, la Corporación de Turismo, el CICAVB y el Aeropuerto Internacional Rafael Nuñez, entre otras entidades.

En ese mismo camino, Cotelco Cartagena Bolívar, como parte del Comité de Conectividad Aérea, participa en el análisis de nuevas rutas directas hacia los destinos y los mercados más estratégicos. Como parte de esta visión de expansión y competitividad, el gremio hotelero promueve la formación de las personas que hacen parte de la cadena turística en la región.

“Sin lugar a dudas, la hotelería seguirá jugando un papel importante en los próximos años, tanto en Cartagena, Mompox y demás municipios de Bolívar. Y no solo en materia turística, sino en la transformación y aporte al desarrollo urbano de la ciudad, con nuevas propuestas y la recuperación de espacios que generen circuitos turísticos y oportunidades tanto para los habitantes de la región como para los visitantes”, puntualizó Corena.

Finalmente, la ejecutiva reconoció el trabajo de los establecimientos que hoy cuidan la sostenibilidad como pilar de sus estrategias. A la fecha hay 20 hoteles con sello Green Cotelco por su aporte favorable al cuidado del medio ambiente y 48 hoteles certificados con The Code, en alianza con la Fundación Renacer para la protección de niños, niñas y adolescentes en el marco de la actividad turística.

*Contenido elaborado con el apoyo de Cotelco Capítulo Cartagena y Bolívar.