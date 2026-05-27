Erre by Ramón Freixa: el restaurante del premiado chef español que pone a Cartagena en el mapa de la alta cocina

Desde 2012, el piso 10 de la Torre del Mar del Hotel Las Américas, en Cartagena, se ha convertido en un punto de encuentro de la tradición europea y los sabores del Caribe colombiano. Bajo la batuta de Ramón Freixa, el restaurante Erre by Ramón Freixa ofrece una auténtica experiencia gastronómica que integra técnica, producto y entorno, consolidando al hotel como un destino gastronómico de referencia en la región, que conecta escenarios globales con el carácter local de la costa colombiana.

La promesa de Erre es sublime: “Experimenta el placer de ser feliz en un recorrido que te llevará a vivir diferentes momentos”. Se trata de cuatro espacios, comenzando por un bar de tapas tradicional, con un toque de diversión para comenzar la noche con aperitivos y cócteles, seguido de Bistronómico, en el que detalles como la vajilla y la presentación de los productos de temporada, al desnudo, generan emoción y felicidad.

Le sigue un espacio Gourmet enmarcado en un ambiente distinguido, reservado y muy romántico. Y para quienes quieren dejarse sorprender por Freixa en todo su esplendor, está la Mesa del Chef, ideal para grupos que busquen probar propuestas disruptivas.

Ramón Freixa, el reconocido chef español y el alma de la propuesta gastronómica de Erre. Foto: Hotel Las Américas - API

Una mirada contemporánea

Ramón Freixa es considerado uno de los mejores chefs españoles contemporáneos. Ha sido nombrado como mejor chef en The Best Chef Awards y en el Grand Chef Relais & Relais & Châteaux. Además es Premio Nacional de Hostelería en España.

Recientemente fue distinguido con el Premio ACYRE al Mejor Restaurante por su propuesta en Madrid: Ramón Freixa Tradición, testimonio de su trabajo incansable por la reivindicación de la cocina tradicional desde una mirada contemporánea.

Erre by Ramón Freixa, una propuesta sofisticada con los mejores sabores del Caribe y el toque mediterráneo. Foto: Hotel Las Américas - API

Este reconocimiento trasciende fronteras y adquiere especial relevancia para el restaurante Erre. Basta ver su menú para entender con precisión cómo su línea culinaria recupera la esencia de la tradición, reinterpretándola con técnica, sensibilidad y una visión actual de la haute cuisine.

Joyas culinarias como el brioche frito, el relleno de tartar de langostinos, los buñuelos de langosta con salsa especiada; el Wellington de róbalo salvaje con salsa de cava y caviar; el tiradito de vieiras con suero de cebolleta, mango biche y palmito fresco, o el rollo de tartar de langosta, wanton frito, toppings de pesca local, mayonesa agripicante y brotes de cilantro hablan por sí solas.

Cada preparación demuestra la capacidad de adaptación de la filosofía de Freixa, que desde sus inicios apostó por la calidad, el detalle y la construcción de experiencias alrededor del concepto fine dining.

Erre by Ramón Freixa, una propuesta sofisticada con los mejores sabores del Caribe y el toque mediterráneo. Foto: Hotel Las Américas - API

El sello Freixa

Originario de Cataluña pero con alma y corazón madrileño, Freixa no solo heredó la pasión por la cocina de su familia, sino que supo mantener en alto el restaurante familiar Racó d’en Freixa, incluyendo la estrella Michelin obtenida previamente por su padre.

Gracias a su mirada refinada, sensorial e identidad elegante y emocional, y tras su paso por prestigiosos fogones en Bélgica y Francia, se dio a la aventura de abrir en 2009 su propio restaurante: Ramón Freixa Madrid, dentro del Hotel Único. Allí consiguió lo que pocos chefs han logrado: dos galardones otorgados por la Guía Michelin, un logro muy difícil de alcanzar en tan solo dos años de operaciones.

La magia de Erre y del universo del chef Freixa consiste en entender que la alta cocina no se trata únicamente de lujo o sofisticación, sino de la capacidad de seguir emocionando. Foto: Hotel Las Américas - API

Tras su cierre en esta locación, vino una propuesta más creativa, exclusiva e íntima: Ramón Freixa Atelier y Ramón Freixa Tradición (2025), ícono de su personalidad culinaria y merecedor del Premio ACYRE al Mejor Restaurante.

Además, es muy influyente en catering premium y hospitalidad de lujo en España, incluyendo eventos en sitios como el Museo del Prado, el Teatro Real y el Bernabéu.

La magia de Erre y del universo del chef Freixa consiste en entender que la alta cocina no se trata únicamente de lujo o sofisticación, sino de la capacidad de seguir emocionando, sorprendiendo y construyendo recuerdos para los comensales que lo visitan en Cartagena.

*Contenido elaborado con el apoyo del Hotel Las Américas.