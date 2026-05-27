Descubra la nueva forma de vivir en arriendo: servicios premium, seguridad 24/7 y ubicaciones privilegiadas

Buscar un apartamento en arriendo en Bogotá puede ser un proceso desgastante y, en algunas ocasiones, frustrante. A diario, miles de personas se topan con trámites difíciles o espacios que no responden a sus verdaderas necesidades.

Por eso, en medio de la transformación que vive el mercado inmobiliario, alternativas como Nomad Living despiertan tanto interés, sobre todo ante una demanda creciente de jóvenes, profesionales, extranjeros o trabajadores remotos. Su apuesta de vivienda, basada en el modelo multifamily —una tendencia cada vez más posicionada en Colombia y en otras ciudades de América Latina, como Ciudad de México o Lima—, busca cambiar para siempre la experiencia del arriendo.

Con dos proyectos operando en la capital colombiana, dos proyectos en camino en la capital y otros dos proyectos en Medellín, Nomad Living ha logrado impulsar proyectos residenciales diseñados exclusivamente para renta, con servicios integrados, zonas comunes premium, seguridad 24/7 y administración centralizada.

“Están pensados para la vida real del profesional urbano de hoy”, detallaron desde Nomad Living. Por supuesto, la ubicación es un aspecto fundamental, por lo que sus edificios están situados en barrios estratégicos y cada vez más valorizados como Chapinero y Ciudad Salitre. “Cada proyecto responde a una lectura clara del movimiento de la ciudad: zonas de alta dinámica, bien conectadas y con fuerte proyección de valorización”, destacaron.

Nomad Living ofrece apartaestudios y apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones, dependiendo de la ubicación. Foto: Nomad Living - API

Asimismo, esta modalidad viene acompañada de mantenimiento en sitio, atención permanente, gestión de servicios en línea y sin cobros inesperados ni intermediarios. Hoy, ya son más de 2.000 apartamentos disponibles.

“En Colombia operamos bajo el concepto de Smart Renting, es decir, apartamentos modernos, ubicaciones estratégicas, comunidad activa y un estándar de servicio que redefine lo que significa vivir en arriendo en Bogotá”, indicaron desde la organización. Hoy, con miras en la expansión, la firma planea la apertura de dos proyectos adicionales a finales del año.

Las zonas comunes de Nomad Living son una de sus grandes ventajas competitivas. Foto: Nomad Living - API

Una nueva forma de vivir

Nomad 77 fue el proyecto con el que iniciaron operaciones en el país. Ubicado en la carrera 13 # 76 - 47, en el barrio El Nogal, el edificio cuenta con gimnasio, coworking, salas de reuniones, game zone, rooftop y área BBQ.

Son 127 unidades, divididas en apartaestudios y apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones. Al estar situados en una zona tan estratégica de Bogotá, quienes habiten en Nomad 77 quedan a solo pasos de las oficinas, las universidades, las embajadas, los restaurantes y la vida cultural de la capital, así como de corredores viales, estaciones de TransMilenio y del Metro, que inaugurará su primera línea en el 2028.

Nomad Living sede Ciudad Salitre, al occidente de Bogotá. Foto: Nomad Living - API

Nomad Salitre, ubicado en la carrera 66 # 19 - 71, entró en operación en marzo de este año. Situado en una de las zonas más atractivas y de mayor valorización de la ciudad, cerca del Aeropuerto El Dorado, el futuro Regiotram de Occidente y de arterias viales como la Avenida Boyacá y la Avenida 68.

“Esta es una propuesta pensada para jóvenes profesionales, ejecutivos y expatriados que valoran tanto la conectividad como la calidad de vida. Apartaestudios y apartamentos de 1 y 2 habitaciones con diseño contemporáneo, que tienen amenidades como piscina, sun deck, coworking, focus room, coffee lounge, game room, party room, gimnasio, lavandería, pet wash y terraza”, explicaron desde Nomad Living.

Próximamente entrará en operación Nomad Central, en el barrio La Macarena, el corazón de Bogotá y una de las zonas con mayor identidad cultural y arquitectónica. La entrega se prevé para el mes de julio.

Loft de Nomad Living, la firma que revolucionó la forma de vivir en arriendo. Foto: Nomad Living - API

Con 339 unidades distribuidas en dos torres de 27 pisos, Nomad Central es una apuesta por la renovación urbana que, además, conecta galerías, restaurantes, parques y oficinas. Estos apartaestudios y apartamentos contarán con coworking, focus room, coffee lounge, game room y gimnasio.

Las zonas comunes de Nomad Living son una de sus grandes ventajas competitivas. Foto: Nomad Living - API

La apuesta de Nomad Living refleja cómo el mercado residencial comienza a transformarse y a adaptarse a una generación que prioriza ubicación, conectividad y experiencias sobre los modelos tradicionales de vivienda.

*Contenido elaborado con el apoyo de CCLA Property.