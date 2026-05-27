Estratos 1, 2 y 3 de Cali son los que más padecieron el aumento de los precios de vivienda: Dane reveló nuevo informe

La compra de vivienda en Colombia se ha deteriorado durante los últimos años tras varias decisiones que ha tomado el Gobierno Petro como los cambios e incertidumbre en la entrega de subsidios del gobierno (como Mi Casa Ya), y el incremento en los costos de construcción atados al salario mínimo.

Un reciente informe del Dane reveló los efectos de la situación. Se trata del Índice de Precios de la Vivienda Nueva (IPVN) que reveló cómo han cambiado los costos de la vivienda y con ello el acceso a los ciudadanos.

El precio de la vivienda sigue subiendo y golpea con más fuerza a familias de estratos 1, 2 y 3. Foto: Fincaraiz

Uno de los datos más preocupantes fue el que reveló la zona del país que tiene la mayor carestía. De acuerdo con los datos, los más impactados fueron los estratos 1, 2 y 3 en Cali, que sufrieron un encarecimiento de 44,97%.

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Esto demuestra que el sector de la construcción, más exactamente de la vivienda VIS, está siendo fuertemente afectada por las presiones en el costo de financiamiento, tras las elevadas tasas de interés, además de la desaparición de subsidios del Estado, que eran los que tenían el descuento más alto en el precio.

Menos subsidios, mayores costos y altas tasas: crece la presión sobre el mercado inmobiliario. Foto: Getty Images

Otra de las ciudades golpeadas por esta problemática es Barranquilla, que también representa una alta fluctuación en los precios, con variaciones a la baja del -15%. Armenia, por su parte, presenta una baja del -13%.

Si se analiza la cifra a nivel nacional, se puede determinar que el precio promedio de vivienda crece un 8,47%. Sin embargo, si se mira la cifra por estratos, los más golpeados son los más bajos.

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La construcción de vivienda nueva también ha visto un impacto fuerte, dado que en abril del 2026 el sector solo lanzó unas 7.468, una reducción importante si se analiza la cifra del año anterior, en el que se lanzaron 13.935.

Cali lidera el aumento en precios de vivienda para estratos bajos, según recientes cifras. Foto: Getty Images