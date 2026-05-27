Así se está moviendo el dólar en casas de cambio: precio oficial para este 27 de mayo

El dólar es fundamental en Colombia porque funciona como la principal divisa de referencia para el comercio internacional, determina los costos de los productos importados y es la moneda en la que se paga gran parte de la deuda externa del país.
Invertir en dólares es una salida para muchos, dado que protege el patrimonio frente a la inflación y devaluación de monedas locales. Al ser la divisa más utilizada a nivel mundial, funciona como un “refugio seguro” en tiempos de crisis. Además, abre la puerta a mercados internacionales y facilita las compras en el extranjero.
En este escenario, son miles los que buscan casas de cambio para realizar la compra de estos billetes, dado que estos comercios permiten el intercambio de divisas. Su objetivo principal es facilitar las transacciones internacionales y el turismo.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este miércoles
Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 27 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,589.40 y de venta de $3,692.60.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea analizar los valores en ciertos lugares del país, tenga aquí en cuenta los precios de compra y venta de la moneda:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,657
|3,725
|68
|Cali
|3,540
|3,745
|205
|Cartagena
|3,500
|3,720
|220
|Cúcuta
|3,660
|3,710
|50
|Medellín
|3,544
|3,649
|105
|Pereira
|3,600
|3,730
|130
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|martes 26 de mayo de 2026
|3589.4
|3692.6
|3667.06
|lunes 25 de mayo de 2026
|3590
|3693.2
|3667.06
|domingo 24 de mayo de 2026
|3591.4
|3697.2
|3667.06
|sábado 23 de mayo de 2026
|3590.4
|3699.8
|3667.06
|viernes 22 de mayo de 2026
|3595.6
|3701.8
|3701.37
|jueves 21 de mayo de 2026
|3610.4
|3714.8
|3730.49
|miércoles 20 de mayo de 2026
|3623.6
|3730
|3796.87
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de compra.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Amerikan Cash
|3,660
|3,720
|60
|Cambios Kapital
|3,650
|3,690
|40
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,660
|3,700
|40
|Latin Cambios
|3,640
|3,710
|70
|Miss Money Cambios
|3,650
|3,710
|60
|Money Cambios WC
|3,675
|3,705
|30
|Punto Dollar
|3,620
|3,750
|130
|Smart Exchange
|3,660
|3,700
|40
Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.
Revisan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.