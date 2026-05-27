Divisas

Así se está moviendo el dólar en casas de cambio: precio oficial para este 27 de mayo

Esta es la fluctuación en el mercado cambiario.

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Redacción Semana
27 de mayo de 2026 a las 7:09 a. m.
El precio del dólar es clave en la economía.
El precio del dólar es clave en la economía. Foto: El País

El dólar es fundamental en Colombia porque funciona como la principal divisa de referencia para el comercio internacional, determina los costos de los productos importados y es la moneda en la que se paga gran parte de la deuda externa del país.

Invertir en dólares es una salida para muchos, dado que protege el patrimonio frente a la inflación y devaluación de monedas locales. Al ser la divisa más utilizada a nivel mundial, funciona como un “refugio seguro” en tiempos de crisis. Además, abre la puerta a mercados internacionales y facilita las compras en el extranjero.

Dolar Dolár
El dólar vuelve a captar la atención de millones de personas. Foto: Adobe Stock

En este escenario, son miles los que buscan casas de cambio para realizar la compra de estos billetes, dado que estos comercios permiten el intercambio de divisas. Su objetivo principal es facilitar las transacciones internacionales y el turismo.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este miércoles

Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 27 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,589.40 y de venta de $3,692.60.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar los valores en ciertos lugares del país, tenga aquí en cuenta los precios de compra y venta de la moneda:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6573,72568
Cali3,5403,745205
Cartagena3,5003,720220
Cúcuta3,6603,71050
Medellín3,5443,649105
Pereira3,6003,730130

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Su comportamiento puede impactar precios, compras, inversiones y diferentes sectores de la economía.
Su comportamiento puede impactar precios, compras, inversiones y diferentes sectores de la economía. Foto: getty images
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
martes 26 de mayo de 20263589.43692.63667.06
lunes 25 de mayo de 202635903693.23667.06
domingo 24 de mayo de 20263591.43697.23667.06
sábado 23 de mayo de 20263590.43699.83667.06
viernes 22 de mayo de 20263595.63701.83701.37
jueves 21 de mayo de 20263610.43714.83730.49
miércoles 20 de mayo de 20263623.637303796.87

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de compra.

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NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,6603,72060
Cambios Kapital3,6503,69040
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6603,70040
Latin Cambios3,6403,71070
Miss Money Cambios3,6503,71060
Money Cambios WC3,6753,70530
Punto Dollar3,6203,750130
Smart Exchange3,6603,70040

Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

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El precio del dólar no solo mueve mercados; también puede influir en viajes, negocios y costos del día a día. Foto: El País

Revisan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.