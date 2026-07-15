Dólar abrió con poco movimiento pero más barato en Colombia: así se mueve este 15 de julio

El dólar inició la cotización de este 15 de julio en un precio de $3.246, lo que significó una baja de $6 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.252.

Gráfico precio del dolar

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, pues el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $3.260. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.245, mientras que el promedio se ubica en $3.252.

Dólar en casas de cambio: así se mueve este 15 de julio

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 130,69 millones de dólares, mientras que el volumen promedio alcanza los 412,27 millones de dólares.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa estadounidense con una cesta de otras seis monedas, registra hoy un comportamiento a la baja, con una variación del 0,12 % y un nivel de 100,590 unidades.

El precio del dólar en las casas de cambio puede variar entre establecimientos y frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM). Foto: Getty Images

Inflación mayorista en EE. UU. cede en junio por caída de los precios de la energía

La inflación mayorista en Estados Unidos cedió en junio, a medida que los costos de la energía bajaron con la esperanza de una resolución duradera de la guerra en Medio Oriente, según datos gubernamentales publicados el miércoles.

El índice de precios al consumidor (PPI) cayó un 0,3 % mes a mes, la primera contracción de ese tipo desde agosto de 2025, según el Departamento del Trabajo.

En comparación con el mismo mes del año anterior, el PPI subió un 5,5 % en junio, un alza menor que el 6,0 % registrado en mayo.

El retroceso se produjo por el descenso de los costos de los bienes, que registraron su mayor caída desde mediados de 2022, mientras que los precios de la energía se desplomaron un 6,4 %.

Por ley, jornada laboral baja a 42 horas a partir de este 15 de julio, pero ya hay empresas en las que solo se trabaja cuatro días

El índice de precios al consumidor (IPC) también disminuyó en junio, cuando registró un 3,5 % en su medición interanual, frente al 4,2 % de mayo, según datos del Departamento del Trabajo divulgados el martes.

Los precios del crudo subieron desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, a finales de febrero. El conflicto desató la retaliación de Teherán, arrastró a Medio Oriente a la guerra y encareció el precio de la energía.

Inflación mayorista en EE.UU. cede en junio por caída de precios de la energía Foto: Adobe Stock

Sin embargo, en junio bajaron las cotizaciones del crudo ante el alivio de las restricciones para el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, después de que Estados Unidos e Irán lograran un acuerdo preliminar para terminar el conflicto.

Sin embargo, las hostilidades se han reanudado en los últimos días.