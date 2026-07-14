Cafeteros se toman el primer tinto con el ministro de Agricultura designado por Abelardo De La Espriella. Esto acordaron

Uno de los primeros sectores que se acercaron a tocar la puerta para adelantar agenda con el ministro de Agricultura designado en el gobierno de Abelardo De La Espriella es el cafetero, que ya se tomó el primer tinto con el que llevará las riendas de una de las carteras claves para la economía.

Indalecio Dangond Baquero, designado hace apenas unos tres días por el presidente electo, se reunió este martes 14 de julio con el comité directivo de la Federación Nacional de Cafeteros, gremio liderado por Germán Bahamón, como su gerente general.

Algunos compromisos

En el encuentro se acordaron compromisos diversos, uno de los cuales es el que permitirá incrementar la productividad por hectárea, tarea que ya venían adelantando los caficultores, entre otras, porque les mejora los ingresos a las más de 500 mil familias que dependen del grano.

Pero además, el impulso de la caficultura es uno de los motores del sector agrícola, que a su vez es definitivo para la economía y, en particular, para el empleo en el campo.

Reunión entre cafeteros y el ministro designado Indalecio Dangond Foto: Federación de Cafeteros / Cortesía

Según confirmó la Federación de Cafeteros, también se fijaron propósitos específicos, como “los relacionados con programas de renovación de cafetales, formalización de la propiedad de los caficultores, modelos de crédito y transformación que permitan mejorar las condiciones de vida de los productores y avanzar en la cadena de valor”.

“El café no cabe en lecturas ideológicas”, gerente de la Federación, en respuesta al ataque del presidente Petro

Otros temas que estuvieron en la agenda, con especial atención, fueron los que tienen que ver con la llamada bioeconomía, es decir, la utilización de recursos biológicos renovables y biotecnología para producir alimentos, energía y bienes industriales.

Según la Federación, todos estos programas ya habían sido iniciados, pero ahora los caficultores tienen amplia expectativa, debido a que el ministro designado tendrá un avance exponencial tras el respaldo anunciado por el designado ministro.

Cafetales en Manizales. Foto: Martín Jaramillo (Campaña Manizales es Colombia)

En esta ocasión, a diferencia de lo sucedido con el gobierno saliente, Bahamón podrá trabajar en equipo con la nueva administración, según se evidenció en la reunión.

Producción de café cerró el primer semestre con una caída del 10%, pese al repunte de junio

“El ministro Dangond expresó su deseo de que el sector cafetero continúe siendo el mayor aportante del agro a la economía del país”, según contó la Federación.

Durante el primer semestre de 2026, la producción de café alcanzó los 5,58 millones de sacos, frente a los 6,21 millones registrados en el mismo periodo del año anterior, lo que representa una disminución del 10 %. La explicación de esa situación estuvo por el lado del impacto de las condiciones climáticas en las cosechas.