Producción de café cerró el primer semestre con una caída del 10%, pese al repunte de junio

El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón Jaramillo, informó que la producción de café en Colombia durante el primer semestre de 2026 alcanzó los 5,58 millones de sacos, frente a los 6,21 millones registrados en el mismo periodo del año anterior, lo que representa una disminución del 10%.

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De acuerdo con el dirigente gremial, aunque en los últimos meses se evidenció una recuperación en la producción, el balance acumulado del año continúa reflejando el impacto que tuvieron las condiciones climáticas sobre la cosecha.

Durante junio se produjeron en Colombia 1,30 millones de sacos, frente a 909 mil sacos en junio de 2025, lo que representa un crecimiento de +43%.



Los resultados del segundo trimestre abr - jun de 2026, la producción alcanzó 3,06 millones de sacos, frente a 2,43 millones… pic.twitter.com/4P4ZMGgj9Z — German Bahamon Jaramillo (@GermanBahamon) July 3, 2026

En ese sentido, explicó que el comportamiento observado responde a los retrasos en la maduración del fruto como consecuencia del régimen de lluvias que afectó amplias zonas cafeteras del país.

Los resultados del segundo trimestre muestran una mejora frente al mismo periodo de 2025. Entre abril y junio, la producción llegó a 3,06 millones de sacos, lo que representa un crecimiento del 26% frente a los 2,43 millones registrados un año atrás.

Solo en junio, la producción fue de 1,30 millones de sacos, un aumento del 43% en comparación con los 909.000 sacos producidos en junio de 2025.

No obstante, el acumulado de los últimos 12 meses también refleja una reducción en la actividad cafetera. Según las cifras presentadas por Bahamón Jaramillo, la producción nacional se ubicó en 13,04 millones de sacos, un 9% menos frente al mismo periodo anterior.

Germán Bahamón Jaramillo, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El comportamiento de la producción también tuvo efectos sobre las ventas externas. Durante el primer semestre del año, las exportaciones alcanzaron 5,23 millones de sacos, una disminución del 18% respecto al mismo periodo de 2025.

A pesar de ello, la Federación Nacional de Cafeteros consolidó su participación en el comercio exterior al representar el 22,8% de las exportaciones totales de café del país en lo corrido del año.

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En materia de mercado interno, las importaciones estimadas durante los últimos 12 meses se ubicaron en 1,57 millones de sacos, mientras que el consumo interno alcanzó 2,31 millones de sacos.

Finalmente, Bahamón Jaramillo señaló que la principal preocupación para las familias cafeteras continúa siendo la fuerte revaluación del peso colombiano, debido al impacto que tiene sobre los ingresos de los productores y al debilitamiento que genera sobre el aparato exportador del país.