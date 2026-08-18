El triste panorama de 26 restaurantes de Frisby tras la tragedia por el terremoto en Colombia: empresa se pronunció

El terremoto del pasado 10 de agosto dejó graves afectaciones en miles de familias colombianas, que tras un movimiento telúrico de 7,4 grados, lo perdieron todo y hoy intentan volver a reconstruirse en medio de una difícil situación. Sin embargo, varias empresas también fueron afectadas y que de a poco han tomado decisiones para reconstruir su operación.

Afinia no tiene caja para comprar energía en pleno fenómeno de El Niño, de mayor demanda. El gerente, Ricardo Arango, a rajatabla

Una de las afectadas fue Frisby, fundada justamente en una de las ciudades que tuvo el mayor impacto del sismo, Pereira. La empresa aseguró que su operación actualmente avanza a una recuperación progresiva, pues luego de 3 días volvieron a habilitar su planta de producción.

A tres días del terremoto, Frisby logró reactivar su planta de producción, mientras 26 de sus restaurantes permanecen cerrados por daños en sus instalaciones. Foto: Redes sociales

Sin embargo, también entregaron una triste noticia y es que a la fecha, 26 de sus restaurantes todavía permanecen cerrados, pues tienen afectaciones locativas que no les permiten volver a abrir.

“Estamos trabajando con rigor técnico, bajo estrictos criterios de seguridad, porque proteger a nuestra gente siempre es nuestra prioridad. Cada restaurante que logramos recuperar representa también la posibilidad de dinamizar la economía y contribuir a la recuperación de nuestra región, donde generamos cerca de 2.300 empleos”, detalló la empresa.

Aumentan las donaciones empresariales para atender la emergencia tras el terremoto

Respecto a los esfuerzos para hacerle frente a la tragedia, la empresa ha hecho un acompañamiento a 113 personas que perdieron su vivienda, brindándoles mercados, bonos de sostenimiento y apoyo psicosocial.

La empresa Frisby adelanta trabajos de recuperación en sus restaurantes afectados por el terremoto, priorizando la seguridad de sus colaboradores y clientes. Foto: Getty Images

Además, aseguraron que hicieron un anticipo de pago de nómina para unos 6.300 colaboradores afectados, además de otorgar licencias no remuneradas por calamidad para quienes lo han requerido.

“En las comunidades, hemos llegado a 3.221 personas, entre damnificados, familias, albergues, brigadistas, personal médico, militares y equipos de atención de la emergencia. Durante la primera semana entregamos 3 toneladas de alimentos y gestionamos 20 toneladas adicionales con nuestros proveedores, parte de las cuales serán procesadas en nuestra planta para continuar llevando alimentos a quienes más lo necesitan”, agregó la compañía.