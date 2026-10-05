Junta directiva de la Andi aceptó la renuncia de Bruce Mac Master

Luego de una reunión celebrada este lunes 5 de octubre, la junta directiva de la Andi tomó la decisión de aceptar la renuncia de Bruce Mac Master a la presidencia del gremio.

Bitácora de una crisis: así fue la salida de Bruce Mac Master de la presidencia de la Andi

El directivo llevaba 13 años en la agremiación y había anunciado al equipo directivo su dimisión, decisión que ahora fue aceptada.

En el mensaje enviado por la junta directiva, esta manifestó su posición como gremio de adelantar un trabajo armónico entre el sector público y el sector privado. Eso sí, señaló que dicha relación la manejará con respeto, la independencia y el sentido de responsabilidad nacional.

Los voceros de la Andi agregaron en el comunicado que están dispuestos a hacer los aportes requeridos por la nación, para impulsar el crecimiento económico, la generación de empleo y la superación de las desigualdades. Esa labor, agregaron, es parte esencial de su misión y su historia.

Logo de la Andi. Foto: Andi / página web

“El rol del sector privado, en el camino para superar las difíciles circunstancias de las finanzas públicas, así como en la defensa de los valores democráticos y las libertades económicas y de libre empresa, no debe ser subestimado”.

Desde la perspectiva de la Junta, el trabajo realizado por Mac Master fue “muy exitoso” durante el tiempo que estuvo al frente.

De hecho, le reconocen su “liderazgo para enfrentar crisis fiscales, asuntos relacionados con la pandemia, momentos de conflictividad social, tensiones institucionales y amenazas a la democracia y al equilibrio de poderes, aportando siempre propuestas, construyendo soluciones y defendiendo la institucionalidad”.

La Andi después de Bruce Mac Master

Para la junta de la Andi, Mac Master hizo una “defensa —siempre valiente y siempre constructiva— del sector productivo, de las libertades y del diálogo como camino para el país”.

Los directivos del gremio de las empresas más grandes del país enfatizaron que buscarán espacios de interlocución y contribución a las soluciones que requiere el país, como la Asociación lo ha hecho durante toda la trayectoria de la agremiación.

Viene ahora la búsqueda del relevo

En la carta de la junta también se menciona que ahora empieza el proceso de relevo de Mac Master, que se hará bajo las estrictas normas que indica el gobierno corporativo:

“La Junta Directiva integrará el comité que liderará la tarea de buscar al sucesor o a la sucesora del doctor Mac Master”.

Por el momento, son varios los nombres que han entrado al sonajero para ocupar la presidencia de la Andi, poderoso gremio que tiene 1.200 empresas afiliadas.

Maria Paula Correa. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Así, entre los nombres figura María Paula Correa, cercana al presidente De La Espriella y a la primera dama, Ana Lucía Pineda. Es abogada, politóloga y exfuncionaria pública colombiana, reconocida por haber sido jefa de Gabinete de la Presidencia de la República durante el gobierno de Iván Duque.

Otra posible candidata sería Flavia Santoro, expresidenta de ProColombia, quien ocupó ese cargo durante el gobierno de Iván Duque.