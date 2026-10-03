Bitácora de una crisis: así fue la salida de Bruce Mac Master de la presidencia de la Andi

Después de semanas de tensiones en las que se evidenció la ruptura en la relación entre el Gobierno de Abelardo De La Espriella y Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), este jueves el dirigente gremial dio un paso al costado.

En una carta de tres páginas, Mac Master anunció la renuncia a su cargo, que venía desempeñando desde 2013, cuando reemplazó a Luis Carlos Villegas.

En la dimisión, Mac Master afirmó: “He llegado a la conclusión de que me corresponde poner fin a mi ciclo al frente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, y he puesto esta decisión en conocimiento de la Junta de Dirección General”.

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Y añadió: “No puedo permitir que circunstancias externas a la Asociación terminen afectando a sus afiliados, sus libertades o su normal desempeño; tampoco al equipo de trabajo de la Asociación, ni a su capacidad para actuar, gestionar, representar al sector productivo y contribuir al país. Sinceramente siento que debo contribuir a detener los efectos de esta situación”.

Sin embargo, el escenario era insostenible. Las tensiones desgastaron, incluso, a los mismos empresarios que veían con preocupación cómo la interlocución con el Gobierno se perdía en momentos fundamentales para el crecimiento económico, la reconstrucción tras la tragedia del terremoto del pasado 10 de agosto, el desarrollo de la inversión y la confianza en el tejido empresarial.

Mac Master ha sido considerado un alfil cercano a Juan Manuel Santos, con quien De La Espriella tiene profundas diferencias, a tal punto que el exmandatario no fue invitado a la posesión presidencial.

“He llegado a la conclusión de que me corresponde poner fin a mi ciclo al frente de la Andi”, dijo Mac Master en la carta en la que se conoció su dimisión. Foto: SEMANA

El presidente saliente de la Andi, en su paso por el sector público, ejerció dos importantes cargos en la primera administración Santos: fue viceministro de Hacienda y, además, el primer director del Departamento de Prosperidad Social (DPS). En ese mandato, también fue alcalde encargado de su ciudad natal: Cartagena.

Además, la exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia, quien lanzó fuertes ataques contra De La Espriella en la campaña presidencial, expresó públicamente su respaldo a la continuidad de Mac Master al frente de la Andi. Afirmó que él debía permanecer en el cargo, destacando su gestión y defensa de la institucionalidad durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro. Mac Master fue cercano a Valencia en la primera vuelta.

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La primera señal del distanciamiento con el Gobierno se dio apenas días después de la posesión de De La Espriella como jefe de Estado. La semana siguiente al acto, la Andi llevó a cabo en Cartagena el Congreso Empresarial Colombiano, uno de los eventos más importantes del país en la agenda gremial. Aunque de por medio estuvo el terremoto del 10 de agosto, que afectó gran parte del suroccidente colombiano, el jefe de Estado no asistió y tampoco lo hizo ninguno de sus ministros.

No fue una señal aislada. Después de cuatro años en los que el sector empresarial tuvo serias diferencias y desavenencias con el Gobierno Petro, el triunfo del candidato proempresa y promercado daba al sector privado un mensaje de tranquilidad.

Sin embargo, en el caso de la Andi, no fue así. En el congreso del gremio y tras la tragedia del terremoto, se sintió la distancia con el Ejecutivo.

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En el evento gremial, las empresas agrupadas hicieron donaciones por más de 200.000 millones de pesos, pero el Gobierno no las visibilizó. De hecho, el presidente De La Espriella agradeció a cada uno de los empresarios que entregaron recursos, a líderes corporativos, como los representados en ProPacífico, y hasta gestiones gremiales como la de Asobancaria reduciendo tasas, pero no así a los aportes de los afiliados a la Andi.

Los recursos entregados por los empresarios más otras contribuciones sumaron un recaudo superior a los 2 billones de pesos, históricamente la cifra más alta de aportes privados para enfrentar una tragedia en Colombia.

El segundo capítulo de este distanciamiento se escribió en Barranquilla. El 22 de agosto, algunos de los empresarios más importantes del país, como Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, Fuad Char, Juan Carlos Mora, César Caicedo y Miguel Cortés, fueron convocados por De La Espriella y a ellos les agradeció “su decidido y solidario apoyo” por los aportes de recursos y ayudas fundamentales en la reconstrucción. Pero Mac Master no estuvo en esa cita.

Las empresas agrupadas hicieron donaciones por más de 200.000 millones de pesos, pero el Gobierno no las visibilizó. Foto: SEMANA

Tampoco en el viaje que hicieron a Chocó los líderes empresariales en la primera semana de septiembre, a los que se sumaron otros como Carlos Julio Ardila y Antonio José Ardila, y luego David Vélez, fundador de Nu, uno de los bancos digitales más importantes en la región.

En los días siguientes, las señales fueron más evidentes y la ausencia de Mac Master más notoria. Un caso pone de manifiesto este hecho: Estados Unidos, al final del Gobierno Petro, aumentó para algunos productos colombianos los aranceles de ingreso a ese mercado, porque Colombia no contaba con normas o controles suficientes para prohibir la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso desde terceros mercados.

El Gobierno De La Espriella, tras asumir el poder, se acercó a Estados Unidos para solucionar este tema y una de las gestiones, lideradas por el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, fue la de viajar a Washington para hacer “control de daños” y buscar salidas a la situación.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, en instalación del Congreso de empresarios Foto: Andi / Cortesía

Pero a esa visita no fue convocado Mac Master. SEMANA conoció que el dirigente gremial se habría quejado con un ministro del gabinete porque no lo tuvieron en cuenta para formar parte de esa comitiva. Sin embargo, su queja no tuvo acogida.

La situación escaló. SEMANA había confirmado que De La Espriella no estaba dispuesto a reunirse con Mac Master bajo ninguna circunstancia.

Mientras tanto, la nueva Junta de Dirección General de la Andi eligió la nueva Mesa Directiva para el periodo 2026-2027: como presidente de la Junta fue elegido Rodolfo Castillo y como vicepresidente, María del Rosario Gómez.

Coca-Cola Femsa se retiró de la Cámara de Bebidas de la Andi. Sucroal, Providencia e Incauca lo hicieron del gremio. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

En su mensaje inicial, la Mesa Directiva señaló: “La Andi continuará fortaleciendo el diálogo y el trabajo conjunto con el Gobierno nacional, así como con las otras ramas del poder público” para contribuir a la construcción de soluciones frente a los principales desafíos del país y generar condiciones que permitan impulsar la actividad productiva y el desarrollo económico, social y ambiental. En ese momento, no se mencionó la posibilidad de un retiro de Mac Master ni de un cambio en la presidencia del gremio.

Aunque, como lo reconoció Mac Master, hubo personas que buscaron tender puentes de entendimiento, abrir espacios de diálogo y construir caminos que permitieran superar las dificultades, sus intentos resultaron infructuosos.

Según la información conocida por SEMANA, De La Espriella había ordenado que ninguno de sus ministros se reuniera con Mac Master e incluso se estudió si la medida podía extenderse a la junta directiva del gremio.

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Entre tanto, la inconformidad en el interior de la Andi, que representa más de 1.600 empresas, crecía. La primera señal la dio Coca-Cola Femsa, que a través de las sociedades Coca-Cola Bebidas de Colombia e Industria Nacional de Gaseosas (Indega), anunció su decisión de retirarse de la Cámara de la Industria de Bebidas del gremio.

La embotelladora de la tradicional marca de gaseosas explicó que esa decisión se “circunscribe exclusivamente a la participación de las sociedades en la Cámara de la Industria de Bebidas y, por tanto, no implica su retiro ni desafiliación de la Andi”. Sin embargo, se conoció que la determinación en ese momento sería el primer paso a un retiro definitivo del gremio empresarial.

A ella le siguieron Incauca, Providencia y Sucroal, que marcaron distancia y también anunciaron su retiro de la Andi.

Logo Andi Foto: Andi / página web

La situación llegó a tal punto que se había anticipado una desbandada de empresas ante la nula interlocución de la Andi con el Gobierno y se advirtió que los industriales pagarían los platos rotos. Esa organización, sin línea con la Casa de Nariño, es inviable, en un contexto en el que el Ejecutivo apoya la renovación de los gremios y los empresarios nunca fueron el problema.

Hace pocos días, Mac Master publicó una comunicación en la que señaló: “La Andi es mucho más que su presidente”. Y agregó: “Colombia necesita más diálogo, más confianza y más capacidad de trabajar conjuntamente; el país lo merece y podemos hacerlo con buena voluntad”. Sin embargo, en esa misiva no habló de dimisión.

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Para enfrentar los retos que tiene hoy el país, los empresarios son protagonistas. No obstante, en un escenario de cero interlocución con el Gobierno, la presión minó la confianza. Como iban avanzando las cosas, el sector empresarial terminaría pagando los platos rotos de una relación maltrecha. Y después del retiro de varias empresas del gremio y de una situación que se hacía insostenible, Mac Master tuvo que renunciar. Se cayó.

Hoy la candidata más fuerte para sucederlo es María Paula Correa, quien fue jefe de gabinete del presidente Iván Duque. Correa cuenta con el visto bueno de la mayoría de los 1.600 afiliados y es vista con buenos ojos por la administración de Abelardo De La Espriella. Su experiencia y carácter son prenda de garantía para un trabajo conjunto entre empresarios y Gobierno de cara a los retos que tiene el país.