Gobierno canjea TES por $ 19,8 billones y reduce vencimientos de deuda de 2026 y 2027

El Gobierno puso en marcha un programa para extender los vencimientos de la deuda pública interna y reducir las necesidades de caja de los próximos meses. La primera operación consistió en un intercambio de títulos de tesorería (TES) por 19,8 billones de pesos, según informó el Ministerio de Hacienda.

El canje permitió reducir amortizaciones por 2,4 billones de pesos en 2026 y 17,4 billones de pesos en 2027. El objetivo es disminuir la concentración de pagos en el corto plazo y trasladar parte de las obligaciones hacia años posteriores.

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“Esta operación busca gestionar proactivamente el riesgo de refinanciamiento, optimizar el manejo de la liquidez y dejar al país mejor posicionado para enfrentar los retos en materia fiscal y presupuestal en 2027”, señaló el ministro de Hacienda, Miguel Gómez.

La operación estuvo dividida en dos tramos. El competitivo alcanzó 11,3 billones de pesos y se realizó a través de los creadores de mercado, mientras que el tramo no competitivo sumó 8,5 billones de pesos. En este último, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional participó con ofertas por 5,6 billones de pesos.

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En el tramo competitivo, el Gobierno recibió demandas por 14,7 billones de pesos y adjudicó 11,3 billones de pesos, lo que representó una tasa de aceptación de 77 %. El costo total de la operación llegó a 536.000 millones de pesos, equivalentes al 2,7 % del monto canjeado.

El intercambio también permitió aumentar la vida media de la deuda interna representada en TES. Según Hacienda, este indicador pasó de 9,97 años a 10,17 años, un aumento de 0,2 años.

Los TES son los títulos que le permiten al país endeudarse domésticamente. Foto: Adobe Stock

El detalle de la operación muestra que buena parte de los títulos recibidos por la Nación correspondía a vencimientos concentrados entre octubre de 2026 y noviembre de 2027. En contraste, los títulos entregados incluyen obligaciones con vencimientos que se extienden hasta 2062.

La operación contó con la participación de las 13 instituciones que hacen parte del programa de creadores de mercado y de inversionistas locales y extranjeros. Hacienda aseguró que el canje no incrementa el endeudamiento neto de la Nación y busca mejorar el perfil de la deuda pública.

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El programa continuará con dos nuevas ventanas de intercambio. La segunda está prevista para el 22 de octubre y la tercera para el 19 de noviembre de 2026.

La estrategia llega en un momento en que el costo de la deuda y las necesidades de financiación se han convertido en unos de los principales retos de las finanzas públicas. Al trasladar vencimientos hacia plazos más largos, el Gobierno busca aliviar las presiones inmediatas sobre la caja, aunque deberá asumir el costo financiero asociado al canje.