Presupuesto

Colombia debe preservar la deuda pública en niveles que eviten llegar al límite de la Regla Fiscal: CARF

El país tiene un máximo de 71 % y un ancla del 55 % del PIB para su endeudamiento. Así vamos, según estadísticas de BanRepública.

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Redacción Economía
11 de septiembre de 2026 a las 3:02 p. m.
La deuda externa del país sigue al alza.
La deuda externa del país sigue al alza. Foto: Getty Images/iStockphoto

A pocos días de que el Congreso de la República llegue a la fecha límite prevista en la ley, para aprobar el monto del Presupuesto 2027, aforado en 625 billones de pesos, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal-CARF emitió un pronunciamiento, en el que destaca la necesidad de preservar la sostenibilidad de la deuda y evitar su aproximación al límite de la Regla Fiscal.

Para empezar a andar por una senda que lleve a la nación a sanear las finanzas públicas, Colombia requiere medidas de ajuste estructurales, convincentes y permanentes, tanto por el lado de los ingresos como del gasto, aseveró el CARF.

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