Murió Rafael Mejía, quien presidió la Sociedad de Agricultores durante 15 años y timoneó la Bolsa Mercantil

Un hombre muy ligado a las actividades del campo: Rafael Mejía, falleció este jueves, 10 de septiembre, en Bogotá, a los 77 años de edad.

Recordado por haber liderado durante tres lustros (15 años) la Sociedad de Agricultores de Colombia-SAC, gremio que consolidó como uno de los más importantes del país, y desde el cual defendió los intereses de los productores del área rural.

De allí salió para timonear la Bolsa Mercantil de Colombia, un escenario de negociación donde se compran y venden productos agropecuarios, entre otros.

Dentro de sus aportes a la SAC está el de haber impulsado el fortalecimiento institucional y gremial y haber contribuido al mejoramiento de la comercialización en el campo.

Fue también un reconocido empresario, labor en la que desplegó sus conocimientos como economista agrícola y zootecnista.

En cargos de liderazgo, se destacó como presidente del Consejo gremial, miembro de las juntas directivas del Consejo Privado de Competitividad; de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario; de Finagro, Sena y Vecol, entre otras.

En su momento, fue director de Crédito Agropecuario del entonces Banco de Colombia; Gerente de Manufacturas Ajover y Vicepresidente Financiero de Diners Club.

Rafael Mejía fue uno de los mayores defensores de la actividad en el campo colombiano. Foto: Daniel Reina

Galardones

En varias oportunidades recibió galardones, en reconocimiento a su dinamismo y aporte al sector agrícola.

Así, fue distinguido con la Orden de San Carlos en el Grado de Comendador; con la Orden al Mérito Agrícola, por la República de Francia, en Grado de Caballero; por la Asociación Holstein con la Medalla al Mérito José Prieto Hurtado y la Copa Holstein, Ramón Gómez Sierra. Adicionalmente, por la Asociación Nacional de Productores de Leche, Analac, en reconocimiento a la labor gremial del Sector Agropecuario, además de otras condecoraciones otorgadas por el Ejército y la Policía Nacional.

Durante su paso por la SAC, no solo fue un negociador con los gobiernos sin sacrificar la independencia gremial, sino que se le atribuye el haber contribuido a reducir la brecha entre lo rural y lo urbano. También será recordado por haber demostrado que en el campo hay espacio para todos.