ECONOMÍA

Murió Rafael Mejía, quien presidió la Sociedad de Agricultores durante 15 años y timoneó la Bolsa Mercantil

Fue uno de los mayores defensores de la actividad en el campo. Luto en el agro.

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Redacción Economía
10 de septiembre de 2026 a las 6:50 p. m.
Rafael Mejía.
Rafael Mejía. Foto: Alejandro Acosta

Un hombre muy ligado a las actividades del campo: Rafael Mejía, falleció este jueves, 10 de septiembre, en Bogotá, a los 77 años de edad.

Recordado por haber liderado durante tres lustros (15 años) la Sociedad de Agricultores de Colombia-SAC, gremio que consolidó como uno de los más importantes del país, y desde el cual defendió los intereses de los productores del área rural.

De allí salió para timonear la Bolsa Mercantil de Colombia, un escenario de negociación donde se compran y venden productos agropecuarios, entre otros.

Dentro de sus aportes a la SAC está el de haber impulsado el fortalecimiento institucional y gremial y haber contribuido al mejoramiento de la comercialización en el campo.

Fue también un reconocido empresario, labor en la que desplegó sus conocimientos como economista agrícola y zootecnista.

En cargos de liderazgo, se destacó como presidente del Consejo gremial, miembro de las juntas directivas del Consejo Privado de Competitividad; de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario; de Finagro, Sena y Vecol, entre otras.

En su momento, fue director de Crédito Agropecuario del entonces Banco de Colombia; Gerente de Manufacturas Ajover y Vicepresidente Financiero de Diners Club.

Rafael Mejía fue uno de los mayores defensores de la actividad en el campo colombiano.
Rafael Mejía fue uno de los mayores defensores de la actividad en el campo colombiano. Foto: Daniel Reina

Galardones

En varias oportunidades recibió galardones, en reconocimiento a su dinamismo y aporte al sector agrícola.

Así, fue distinguido con la Orden de San Carlos en el Grado de Comendador; con la Orden al Mérito Agrícola, por la República de Francia, en Grado de Caballero; por la Asociación Holstein con la Medalla al Mérito José Prieto Hurtado y la Copa Holstein, Ramón Gómez Sierra. Adicionalmente, por la Asociación Nacional de Productores de Leche, Analac, en reconocimiento a la labor gremial del Sector Agropecuario, además de otras condecoraciones otorgadas por el Ejército y la Policía Nacional.

Durante su paso por la SAC, no solo fue un negociador con los gobiernos sin sacrificar la independencia gremial, sino que se le atribuye el haber contribuido a reducir la brecha entre lo rural y lo urbano. También será recordado por haber demostrado que en el campo hay espacio para todos.

En la foto aparece Rafael Mejía.
En la foto aparece Rafael Mejía. Foto: Pilar Mejía