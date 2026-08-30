Vender desde Colombia 300.000 toneladas de carne al gobierno de Trump. Esto dice Fedegán, gremio de ganaderos

La exportación de carne desde Colombia vuelve a meterse en la agenda del debate nacional, pues ya en meses pasados, se había vuelto controversial, debido a que en 2026 el precio del alimento había estado elevado mientras el país sigue exportando carne y ganado en pie.

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, tocó el tema de nuevo, esta vez, para celebrar que el gobierno de Donald Trump autorizó la importación adicional de 300.000 toneladas de carne, lo que, a su juicio, “es una oportunidad que Colombia no puede perder”.

La investigación señala que la carne era vendida como si fuera de res en Bucaramanga. Foto: Getty Images

Según Lafaurie, en Estados Unidos hay escasez de ganado y de carne. Inclusive, habló de una situación sin precedentes en ese sentido; mientras que desde su perspectiva, “Colombia tiene toda la capacidad para suministrarles esta proteína con inmejorable calidad: animales alimentados 100 % de manera natural, ganadería sostenible y razas élite”.

Hasta el momento, con la controversia sobre la carne y la venta externa mientras en Colombia el alimento se encarece, el gremio ha argumentado que las exportaciones de carne más las de animales vivos representan menos del 8 % de la producción nacional, por lo que eliminarlas no produciría una caída significativa del precio al consumidor.

Ahora, Lafaurie revela que el gobierno colombiano está negociando con EE. UU. un Acuerdo de Comercio Recíproco en donde se ha insistido en la entrada de la carne bovina al mercado de ese país que tiene unos 350 millones de habitantes con buenos ingresos.

Las exportaciones agrícolas deben ir subiendo para que el país no dependa solo de la venta de petróleo. Foto: Fotos Suministradas API/ Cortesía Greenland/ Cortesía - Alcaldía de El Carmen de Chucurí Santander

Hay que reconocer que el país requiere equilibrar la balanza entre lo que importa y lo que exporta, como parte de buscar que las principales variables de la economía se enderecen.

Por ello, el directivo de Fedegán enfatizó en que, “es ahora o nunca”, ya que esta nación lleva catorce años con un Tratado de Libre Comercio-TLC y nunca se habían tenido circunstancias tan favorables. “Podemos producirla y estamos negociando con ellos”, afirmó.