Precio del euro en picada; la divisa vuelve a perder terreno en la jornada del 10 de septiembre

El euro continúa siendo una de las divisas internacionales de mayor importancia para Colombia, especialmente por los vínculos comerciales, financieros y empresariales que existen entre el país y Europa.

Dólar sigue barato, pero se mueve al alza en este jueves 10 de septiembre. Abrió en $3.120 ¿Qué lo mueve en la jornada?

Su comportamiento frente al peso colombiano es seguido de cerca por viajeros, empresas, inversionistas y personas que reciben recursos provenientes del exterior.

La relevancia del euro también está relacionada con el papel de la Unión Europea como uno de los principales socios económicos de Colombia. Por ello, los movimientos de esta moneda pueden tener repercusiones en actividades como el comercio exterior, los viajes, las remesas y determinadas inversiones.

Para quienes buscan proteger una parte de sus ahorros frente a las variaciones del peso colombiano, mantener recursos en euros puede representar una alternativa de diversificación. Sin embargo, esto no significa que la moneda esté libre de riesgos: su precio puede cambiar por factores económicos y financieros tanto de Europa como de Colombia.

La relevancia del euro está relacionada con el papel de la Unión Europea como uno de los principales socios económicos de Colombia. Foto: Pixabay

¿A cómo está el euro hoy en Colombia?

Este jueves, 10 de septiembre de 2026, el euro en Colombia registra un precio aproximado de $ 3.608. Esta cifra representa una reducción de $ 11 frente al cierre del miércoles, 9 de septiembre, cuando alcanzó $ 3.619. Con este comportamiento, la moneda europea logró superar la barrera de los $ 3.600.

Billetes euros. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Es importante aclarar que este valor de referencia no necesariamente corresponde al precio que encontrará una persona al comprar o vender euros en efectivo. Las casas de cambio establecen sus propias tasas y aplican márgenes que dependen, entre otros factores, de la disponibilidad de la moneda, la ciudad y las condiciones del mercado.