El rugido de 130 superdeportivos llegará a Santa Marta: así será el Rally 93 por el Caribe colombiano

Este próximo 11 y 12 de septiembre, Santa Marta será el epicentro de una de las pruebas de automovilismo de regularidad más importantes y prestigiosas de Colombia, tras la llegada del Rally 93.

¿Qué hace especial a un carro deportivo? Estas son sus principales características

El evento tendrá la presencia de más de 130 vehículos de alta gama que estarán recorriendo las vías del Caribe colombiano con el fin de emprender una travesía de mil kilómetros hasta finalizar su trayecto en la Marina Internacional Santa Marta.

Las pasadas ediciones del Rally 93 se habían llevado a cabo en las ciudades de Bogotá y Medellín. Para esta ocasión, se optó por realizar la prueba en la denominada “La Perla de América”.

“Elegimos a Santa Marta porque representa el crecimiento natural de nuestra competencia y porque hoy es uno de los destinos con mayor proyección e infraestructura para eventos de gran formato. Estamos seguros de que esta edición marcará un hito tanto para los participantes como para los habitantes de la ciudad”, comentó Juan Felipe Cucalón, organizador del Rally 93.

Más de 130 vehículos participarán en la edición 2026 del Rally 93. Foto: Rally 93 - API

La fecha de salida por parte de los vehículos es el próximo viernes 11 de septiembre desde las 7:00 a.m. para que luego su punto de llegada sea el día sábado 12 de septiembre a partir de las 4:00 p.m. en la Marina Internacional de Santa Marta.

Una competencia marcada no solamente por la velocidad

Más allá de ser una carrera de velocidad pura, el Rally 93 se destaca más por su disciplina de precisión, estrategia y navegación.

Los pilotos tendrán que mantener promedios de velocidad sumamente estrictos y, además, cumplir con una precisión milimétrica los tiempos establecidos en cada punto de control. Acá no gana el vehículo más rápido, sino aquel que es el más exacto.

El objetivo de este evento es no solo presenciar la capacidad y velocidad que tiene cada uno de los coches participantes, sino que también sea un espacio en donde se promueva la conducción responsable y la cultura vial.

Los vehículos que van a competir

Para la edición del Rally 93 2026, se tendrá la participación de más de 130 superdeportivos de lujo que recorrerán 1.028 kilómetros por las carreteras del Magdalena, Guajira, Bolívar y Atlántico.

Dentro de los coches participantes se encuentran joyas de la ingeniería automotriz como el Ferrari 296 GTS, Ferrari F8 Tributo, McLaren 720S, Porsche 911 GT3 RS, Lamborghini Urus, Aston Martin, Maserati y el Chevrolet Corvette C8, etc.

Santa Marta será el punto de llegada de la edición 2026 del Rally 93. Foto: Rally 93 - API

Adicionalmente, la competencia cuenta con tres categorías con sus respectivas premiaciones; para medir cada una de estas, se toma el caballaje de la ficha técnica original de la marca. Los comisarios podrán reclasificar los carros si lo consideran oportuno.

Por cada categoría se premia a los 2 primeros puestos, además de dos cuartos de milla ocultas que estarán presentes en el recorrido. Las tres modalidades son las siguientes:

Sport (200-350 hp)

Turbo (351-450 hp)

SuperCar (450 hp en adelante)