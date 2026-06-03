¿Qué hace especial a un carro deportivo? Estas son sus principales características

Los carros deportivos son algunos de los más lujosos del mundo. Tienen características y tecnologías propias de automóviles que necesitan destacar su potencia y velocidad.

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Son vehículos que cuentan con un diseño aerodinámico que permite su suavidad en la carretera y asegura su rapidez. Además, tienen un motor de alto desempeño, estructura ligera y un sistema de suspensión que asegure una conducción precisa.

Su centro de gravedad es más bajo que en vehículos tradicionales, creado específicamente para mejorar el rendimiento en las curvas y la estabilidad del carro. También incorporan frenos de alta calidad, sistemas de escape optimizados y una transmisión calibrada que busca responder rápidamente al comando del conductor.

Son carros de lujo por la calidad de los materiales, la tecnología y la experiencia de manejo. La mayoría traen modos de conducción personalizables y una suspensión adaptativa, diseñada para acomodar al chofer.

En cuanto a las características exteriores, traen diseños aerodinámicos y exclusivos que maximizan el rendimiento. Para Mercedes-Benz, algunas de las cualidades destacadas en estos modelos son las líneas elegantes y agresivas que buscan mejorar la aceleración reduciendo la resistencia del vehículo.

También cuentan con faros LED capaces de adaptar su intensidad y dirección. Las ruedas de aleación ligeras son diseñadas específicamente para optimizar el agarre y desempeño en carretera, mientras que la salida de escape doble o cuádruple tiene la función de mejorar el sonido del motor a la vez que facilita la expulsión de gases.

Ficha técnica de carros deportivos

Las características específicas cambian con cada modelo y marca; sin embargo, son carros que destacan por su potencia y velocidad, que pueden ir de 0 a 100 km/h en cuestión de pocos segundos.

Los carros de la marca Mclaren son un ejemplo de hiperdeportivos. Foto: Mclaren

Tienen poco peso y se encuentran más cerca al suelo, lo que le añade precisión a la suspensión y estabilidad en las curvas. El motor es reforzado para soportar la tensión y el chasis es ligero para ayudar a la aerodinámica del vehículo.

También existen carros superdeportivos, que se caracterizan por tener más de 500 CV de motor, tecnología avanzada y velocidades superiores a 300 kilómetros por hora. Los hiperdeportivos, por su parte, son muy limitados, superan los 1.000 CV y tienen ingeniería derivada de la Fórmula 1.