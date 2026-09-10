Este miércoles se desató una nueva polémica en Bogotá tras la aprobación en primer debate, en el Concejo, del incremento en el impuesto de Industria y Comercio (ICA) para la comercialización de vehículos que, aunque varios sectores advierten sobre un posible encarecimiento en el precio final de los automotores, la Alcaldía aseguró a SEMANA que el ajuste no se trasladará a los compradores.

Tanto el gremio empresarial como los concejales que rechazaron el incremento del impuesto de Industria y Comercio (ICA) criticaron la medida, advirtiendo que entorpecerá las ventas de vehículos en Bogotá y que el costo terminará recayendo sobre los consumidores finales.

Esta discusión se da en el marco de la nueva reforma tributaria de Bogotá. Foto: Rochu_2008 - stock.adobe.com

En contraste, quienes votaron a favor de la imposición aseguraron en entrevista a este medio que realmente se afectará el bolsillo de los empresarios y no el de los compradores.

En este contexto, SEMANA consultó la versión oficial de la Secretaría de Hacienda, entidad distrital proponente de esta reforma que inevitablemente impacta la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.

Concejales y gremio revelan en SEMANA el verdadero impacto de la nueva reforma tributaria de Bogotá en el sector automotriz

La explicación de la Alcaldía Galán

SEMANA: ¿Qué le responde la Secretaría de Hacienda a quienes insisten en que el aumento del ICA impactará el precio final que debe asumir el consumidor?

Secretaría de Hacienda: No existe ninguna evidencia en el sentido de que las tarifas del ICA de los municipios del país generen una discriminación de precios en el país. El precio de los vehículos nuevos en el país no tiene discriminación geográfica; es el mismo precio si uno compra un vehículo en Barranquilla, Medellín, Cali o Bogotá.

En todo caso, la discusión en el concejo reflejó un ajuste en la propuesta del distrito, en atención a las preocupaciones allí manifestadas.

SEMANA: Hay versiones que insisten en que se encarecerán los préstamos con el aumento de los impuestos para este sector automotor, principal aliado del gremio para su fin comercial. ¿Realmente existe esa amenaza?

S.H.: La tasa de interés depende de las condiciones macroeconómicas del país, como la tasa de intervención del Banco de la República, y en el nivel micro, del perfil del solicitante del crédito. También en este caso la discusión en el Concejo llevó a un ajuste de la propuesta del Distrito, y que sigue permitiendo que el sector bancario contribuya de manera importante al desarrollo de la ciudad.

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SEMANA: Específicamente, ¿de cuánto es el aumento que se plantea a los concesionarios?

Las tarifas para el comercio de vehículos quedaron de la siguiente manera. Para el comercio de vehículos eléctricos, la tarifa del ICA quedó en 8 por mil; para los vehículos híbridos, de 10 por mil; para el resto de vehículos, del 11 por mil.