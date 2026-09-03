Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, se refirió en El Debate de SEMANA a un proyecto clave que estudia el Concejo de la ciudad. Se trata de la reforma tributaria, la cual está orientada a modificar el régimen tributario de la capital del país.

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En El Debate, el alcalde dijo cuál es el objetivo de este proyecto presentado por su administración al Concejo de Bogotá, con el cual se busca recaudar cerca de 1,2 billones de pesos anuales a partir de 2027.

“Esto es una apuesta por una ciudad inteligente, eso es lo que queremos. Y esto incorpora varios elementos. Uno, el sistema de alumbrado público de Bogotá es arcaico, no es telegestionado. Es decir, para que una iluminaria la arreglemos cuando esté dañada, se requiere que una cuadrilla vaya y revise y la arregle. No hay un sistema que permita determinar cómo está funcionando”, explicó el mandatario de Bogotá.

Además, Galán dijo que ya es hora que Bogotá cuente con una “red de internet de las cosas” que permita, entre otras, la instalación de cámaras en los postes de la luz y sensores de la calidad del aire.

“O temas que tengan que ver con vigilar los cerros para incendios. Diferentes herramientas que sirven en las ciudades y que Bogotá hoy en día no tiene. Entonces, ese proyecto nos permite habilitar eso”, agregó.

En tal sentido, el alcalde Galán señaló en El Debate de SEMANA que, además de lo anterior, lo que se busca con ese proyecto es una simplificación del sistema tributario.

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“Segundo, hacemos una simplificación del sistema tributario. Pasamos creo que de 14 tarifas en el ICA a 7. A un número superior tal vez al 70, 75% de los contribuyentes les baja el ICA y solo a un 20, 25 % les sube”, recalcó.

Por lo tanto, el mandatario de los capitalinos fue enfático en decir que la apuesta de su administración es avanzar con miras a una ciudad inteligente.

“Yo tengo que dejarle al siguiente gobierno herramientas para poder hacer una inversión adicional. Bogotá no se puede estancar, Bogotá no se puede conformar, Bogotá tiene que seguir haciendo una inversión, apostándole a grandes proyectos que nos cambien la vida a todos y para eso este proyecto es un elemento fundamental, que permite tener los espacios y los recursos para que la ciudad no se pare y avance y esa es la apuesta que le hemos propuesto al Concejo”, concluyó Galán en El Debate de SEMANA.