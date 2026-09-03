Bogotá podría enfrentarse a un apagón por el fenómeno de El Niño: alcalde Galán habló de este posible escenario

El fenómeno de El Niño está afectando a Colombia y sus consecuencias están causando preocupación en varias regiones del país. Mientras los incendios forestales continúan afectando territorios como Tolima, Bogotá también tiene que estar alerta por las altas temperaturas y el aumento en el uso de energía.

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Las autoridades están vigilando las condiciones del clima y sus posibles efectos. En la capital, una de las principales preocupaciones es la capacidad del sistema eléctrico para hacer frente a los momentos de mayor consumo.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a este panorama en entrevista con CityTV y advirtió que la región Central y la capital se encuentran entre las zonas que podrían enfrentar dificultades si la infraestructura disponible no logra responder a los niveles de demanda.

“Existe ese riesgo sin lugar a dudas, es latente, precisamente porque hoy no tenemos la capacidad; el sistema está interconectado, pero no tiene la capacidad de abastecer, por ejemplo, la región central, para cumplir la demanda que estamos generando”, afirmó el mandatario.

El fenómeno de El Niño puede agravar el consumo de energía en diferentes zonas del país. Foto: Getty Images

La preocupación está relacionada especialmente con los llamados picos de demanda. Durante estos periodos, el consumo de electricidad puede aumentar de manera significativa y, según explicó Galán, el problema se presentaría si la capacidad disponible no es suficiente para atender ese incremento.

“Entonces, cuando hay picos de demanda, si la capacidad no da para parar a atender ese momento el pico, tenemos graves problemas”, señaló el alcalde.

El mandatario insistió en que esta situación debe ser abordada conjuntamente con el Gobierno nacional, pues considera necesario encontrar alternativas que permitan responder ante las dificultades que pueda enfrentar el sistema eléctrico en el corto plazo.

La advertencia ocurre en medio de la presencia del fenómeno de El Niño en el país, un escenario que puede estar acompañado de temperaturas elevadas y condiciones de sequía. En Bogotá, estas condiciones podrían incrementar la preocupación por el comportamiento del consumo energético, especialmente durante los periodos de mayor demanda.

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Galán destacó que el riesgo no es algo distante, sino una situación que necesita pronta atención. “Sin lugar a dudas, es un riesgo latente que tenemos en el corto plazo”, afirmó.

De esta manera, la discusión sobre la capacidad del sistema eléctrico vuelve a ocupar un lugar importante en la agenda de la capital, mientras el país enfrenta las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño. Para el alcalde, el reto está en anticiparse a los momentos de mayor demanda y encontrar, junto con la Nación, fórmulas que permitan evitar problemas en el suministro de energía en Bogotá y la región Central.