Mientras disminuye la disponibilidad de las fuentes superficiales en Facatativá, la Gobernación de Cundinamarca y el municipio avanzan en pozos profundos.

También se proyectan nuevas obras de acueducto y saneamiento, al igual que el mantenimiento de carrotanques para contrarrestar el desabastecimiento que se presenta en este momento.

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Facatativá enfrenta el desabastecimiento

La falta de agua en Facatativá no se está enfrentando únicamente con carrotanques.

La apuesta de la Gobernación de Cundinamarca es buscar nuevas fuentes y fortalecer la infraestructura para que el municipio tenga más alternativas de abastecimiento en momentos de escasez.

En total, las inversiones anunciadas rondan los 20 millones de pesos e incluyen la construcción y exploración de pozos profundos, obras de acueducto y proyectos de saneamiento.

Las intervenciones son adelantadas por Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) en coordinación con la Alcaldía y el prestador del servicio.

Dos pozos que buscan darle un respiro al municipio de Facatativá

Una de las principales apuestas está en los pozos profundos.

El proyecto del pozo de Cartagenita tiene una inversión de $4.807 millones, con recursos aportados tanto por el municipio como por el departamento.

A esto se suma el pozo de La Guapucha, que registra un avance del 70 % y alcanza una profundidad de 433 metros, según la información entregada por la Gobernación.

Además, se proyectan $4.500 millones para la prospección de un tercer pozo de aguas subterráneas en Tierra Grata.

La búsqueda de agua bajo tierra hace parte de una estrategia más amplia para diversificar las fuentes de abastecimiento.

La Gobernación ya había informado que los estudios de aguas subterráneas incluyen perforaciones exploratorias, pruebas hidráulicas, análisis de calidad y estudios hidrogeológicos antes de determinar si una fuente puede ser utilizada para suministro de agua potable.

La estrategia también contempla reforzar la infraestructura existente.

De acuerdo con la información suministrada por la Gobernación, $3.950 millones están destinados al sistema de acueducto.

Allí se incluyen estudios y diseños para el sector de Cartagenita, la optimización de los sistemas de almacenamiento en Pueblo Viejo y recursos proyectados para la construcción de la línea Deudoro Aponte–PTAP La Guapucha.

Además, la Gobernación señala que, a través de EPC, se han realizado 30 jornadas de abastecimiento con carrotanques, durante las cuales se entregaron 1.078 metros cúbicos de agua, es decir, más de un millón de litros.

También se han realizado seis atenciones con equipos de succión-presión y se dispusieron dos carrotanques doble troque como parte de la contingencia.

Y hay una medida adicional: se realizó un convenio administrativo por $600 millones para que la empresa de servicios públicos adelante la contratación de un carrotanque que permanezca de manera permanente en Facatativá.

Obras de acueducto y saneamiento avanzan en Facatativá como parte de las medidas para enfrentar el desabastecimiento de agua en el municipio. Foto: Foto: cortesía Gobernación de Cundinamarca

La idea es tener una herramienta disponible mientras se concretan las soluciones de fondo.

Además de garantizar el suministro de agua, el plan contempla $5.277 millones en obras de saneamiento, incluidos colectores y proyectos de alcantarillado en varios sectores.

En Cartagenita, EPC ya ejecutó una fase del colector Cartagenita-Manablanca, con una inversión superior a $2.474 millones.

También está prevista la culminación de la PTAR de Cartagenita, con una inversión de $11.500 millones del Gobierno nacional.

En resumen, lo que se busca es que Facatativá no tenga que depender únicamente de la lluvia o de las reservas superficiales cuando llegue otra temporada de escasez.

La solución que se está buscando está, literalmente, varios cientos de metros bajo tierra.