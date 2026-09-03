Colombia tendrá este jueves una jornada marcada por el contraste: mientras en varias regiones se esperan lluvias intensas, tormentas y abundante nubosidad, en otras podrían presentarse temperaturas muy elevadas y una sensación térmica todavía más fuerte.

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Lluvias fuertes en varias regiones

De acuerdo con el pronóstico del Ideam, los mayores acumulados de lluvia se esperan en sectores del nororiente y suroccidente de la región Caribe, especialmente durante la tarde, la noche y la madrugada.

Las precipitaciones podrían ser moderadas e incluso localmente fuertes en zonas de Córdoba, Bolívar, Magdalena, Cesar, Sucre y La Guajira.

En Córdoba y Bolívar, además, las lluvias podrían extenderse durante diferentes momentos de la jornada.

En la región Pacífica también se anticipa bastante nubosidad.

Chocó podría registrar lluvias de intensidad moderada a fuerte durante diferentes horas, mientras que en sectores de Valle del Cauca, Cauca y Nariño las precipitaciones serían más probables entre la tarde y la noche.

La región andina tampoco se salva del panorama lluvioso.

El Ideam pronostica precipitaciones entre moderadas y fuertes en sectores de Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, el Eje Cafetero y Huila.

En Cundinamarca y Tolima, algunas lluvias podrían presentarse incluso durante la madrugada.

Amazonas tendrá una jornada mayormente nublada, con lluvias entre ligeras y moderadas en amplios sectores del departamento Foto: Getty Images

Alerta por temperaturas muy altas

El panorama será diferente en otras zonas del país, donde se esperan condiciones mayormente secas y temperaturas por encima de lo habitual para esta época.

La situación podría sentirse con mayor intensidad en la Alta Guajira y en los valles de los ríos Magdalena y Cauca, donde las condiciones atmosféricas favorecerían registros superiores a los promedios climatológicos.

El Ideam también advierte que la combinación de temperaturas elevadas y altos niveles de humedad podría generar una sensación térmica especialmente fuerte durante las horas de la tarde.

Por esta razón, hay alerta roja por temperaturas altas en sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Norte de Santander, Tolima, Huila, Arauca, Guaviare, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

En la Orinoquía se espera cielo mayormente nublado durante buena parte del día, con lluvias moderadas y fuertes en sectores de Vichada y precipitaciones más ligeras en Arauca, Casanare y Meta.

En la Amazonía también dominará la nubosidad. Guainía podría recibir lluvias moderadas a fuertes durante la mañana y la tarde, mientras que en Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas se esperan lluvias entre ligeras y moderadas.

Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé principalmente tiempo seco y cielo entre ligero y parcialmente nublado.

Sin embargo, no se descartan lluvias moderadas y ocasionales, especialmente en el área marítima.

El pronóstico deja así una jornada con dos caras: lluvias fuertes en buena parte del país y temperaturas elevadas en varias zonas. Las condiciones pueden cambiar rápidamente durante el día.