Estos son los proyectos con los que el Gobierno de Abelardo De La Espriella pretende recuperar el sistema ferroviario de Colombia

Colombia avanza en la estructuración de cinco proyectos ferroviarios que buscan ampliar y modernizar la red de transporte de carga y pasajeros del país. Las iniciativas están ubicadas en diferentes regiones y contemplan conexiones estratégicas con zonas portuarias, corredores productivos y territorios con potencial para el desarrollo agroindustrial.

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El anuncio fue realizado por Ricardo Ayerbe, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), durante su participación virtual en la 1.ª Cumbre Nacional Ferroviaria 2026, que se desarrolla en Paipa, Boyacá. El funcionario explicó que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella tomó la decisión de mantener el desarrollo de cinco corredores que actualmente se encuentran en diferentes fases de estructuración.

Se trata de los proyectos Central, Buenaventura-Palmira, Yumbo-Caimalito-La Felisa, Villavicencio-Puerto Gaitán y Atlántico-La Guajira, iniciativas con las que se busca fortalecer la infraestructura ferroviaria nacional y mejorar la conexión entre regiones productoras, centros urbanos y puntos estratégicos para el comercio.

La ANI explicó que la continuidad de estos proyectos implica avanzar en su proceso de maduración técnica. Esto comprende estudios de prefactibilidad y factibilidad, diseños y estructuraciones integrales en materia técnica, financiera, jurídica, social y ambiental. Una vez culminen estas etapas, los proyectos podrán avanzar hacia sus respectivos procesos de licitación.

Uno de los proyectos con mayor extensión es el Corredor Férreo Central, que contempla 448 kilómetros de infraestructura para conectar la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca con los puertos del Caribe. El estudio de factibilidad comenzó en marzo y la adjudicación de la futura concesión está proyectada para 2029. La inversión estimada se ubica en $72,48 billones entre CAPEX y OPEX.

En el oriente del país también avanza el corredor Villavicencio-Puerto Gaitán, con una longitud de 193 kilómetros. La iniciativa busca mejorar la conexión de la Altillanura y fortalecer las actividades agroindustriales de esta zona. El estudio de factibilidad comenzó igualmente en marzo y la ANI estima que la concesión pueda adjudicarse durante el segundo semestre de 2027, con una inversión calculada en $16,65 billones entre CAPEX y OPEX.

Otro de los proyectos contempla la conexión entre La Guajira y el corredor férreo del Atlántico. En julio, la ANI publicó los pliegos para contratar los estudios de prefactibilidad y se espera que la consultoría sea adjudicada en septiembre. Esta etapa cuenta con una inversión de $11.485 millones y busca fortalecer la integración territorial y logística de la región Caribe.

Mientras tanto, el corredor Buenaventura-Palmira está proyectado como una pieza para consolidar el transporte ferroviario en el suroccidente colombiano. De acuerdo con la ANI, tendría capacidad para movilizar cerca de 2,7 millones de toneladas y 3,8 millones de pasajeros al año.

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Finalmente, el corredor Yumbo-Caimalito-La Felisa ya avanzó en la contratación de los estudios correspondientes. Durante el primer semestre de 2026 fue adjudicada la consultoría para su modernización al Consorcio TPF La Felisa, con lo que el proyecto quedó en etapa preoperativa y preparado para iniciar los estudios y diseños de ingeniería de detalle.

Con estas iniciativas, la ANI busca mantener activos distintos frentes de desarrollo ferroviario mientras avanzan los estudios necesarios para determinar la viabilidad técnica, financiera y jurídica de cada corredor antes de llegar a las etapas de contratación y ejecución.