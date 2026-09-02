La razón por la que el presidente De La Espriella estará en Bogotá: podría visitar una de las grandes obras de la capital

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, tendrá este miércoles 2 de septiembre una agenda marcada por los asuntos de desarrollo urbano y la relación entre el Gobierno nacional y las administraciones locales. El mandatario participará en Bogotá en uno de los principales encuentros regionales sobre transformación de las ciudades.

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De acuerdo con la Presidencia de la República, De La Espriella asistirá a la Reunión de Alcaldes 2026, organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un encuentro que reúne a mandatarios y autoridades de diferentes ciudades de América Latina y el Caribe para discutir estrategias relacionadas con el desarrollo urbano.

La reunión se desarrolla entre el 2 y el 4 de septiembre en Bogotá y Barranquilla, bajo el lema “De proyectos a estrategias: cómo las ciudades generan transformación”. El espacio forma parte de la Red de Ciudades del BID y busca poner sobre la mesa experiencias, conocimientos y herramientas que puedan ser aplicadas por los gobiernos locales para enfrentar los desafíos de las ciudades.

El encuentro cuenta con la participación de alcaldes y representantes de más de 50 ciudades de América Latina y el Caribe, además de funcionarios de gobiernos nacionales, especialistas y otros actores vinculados con la planeación y el desarrollo urbano. La agenda contempla conferencias, talleres, ejercicios prácticos, visitas de campo y espacios destinados al intercambio de experiencias entre las administraciones.

Abelardo De La Espriella y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Foto: Presidencia.

Uno de los puntos que genera mayor expectativa en la agenda del presidente es su visita a la línea 1 del Metro de Bogotá. Según informó la Casa de Nariño, De La Espriella tiene previsto realizar este recorrido acompañado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, además de autoridades nacionales y regionales.

La presencia del mandatario en esta actividad también ocurre en medio de la expectativa por la relación que tendrá el nuevo Gobierno nacional con Bogotá. Durante la etapa previa a su llegada a la Presidencia, De La Espriella había planteado la necesidad de fortalecer la coordinación con los gobiernos territoriales y mantener canales directos con alcaldes y gobernadores.

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La Reunión de Alcaldes ofrece precisamente un escenario para abordar esa relación desde asuntos concretos de gestión pública. Entre los temas que atraviesan la programación aparecen la transformación urbana, la movilidad, la infraestructura, la sostenibilidad, la capacidad institucional, el uso de datos y las nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la administración de las ciudades.

En Bogotá, además del alcalde Carlos Fernando Galán, participan funcionarios y expertos vinculados con áreas como Hacienda, Ambiente, Integración Social, Transporte y Planeación Urbana.