Cundinamarca atraviesa un escenario climático contrastante. Mientras municipios del oriente enfrentan lluvias, crecientes, deslizamientos y problemas viales, otras zonas tienen bajos niveles de agua y una alta ocurrencia de incendios forestales.

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Cundinamarca enfrenta lluvias, sequías e incendios

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, comunicó un balance de la situación y señaló que alrededor de nueve municipios presentan algún grado de afectación por la temporada de lluvias.

El caso que más preocupa a las autoridades es Guayabetal, donde los ríos Negro y Blanco han registrado niveles elevados.

“Aquí estamos atendiendo el sector más crítico, que es El Local”, afirmó Rey al referirse a la situación en este municipio en entrevista con BluRadio.

Las lluvias también ocasionaron el aislamiento temporal de 11 veredas, situación que ya está siendo controlada, pese a que el tráfico aún se mantiene intermitente.

Con esto se busca mantener la actividad de las granjas avícolas, al permitir el ingreso de suministros y la salida del material producido.

El mandatario expresó en la entrevista su expectativa de que las condiciones mejoren a medida que disminuyan las precipitaciones.

Al mismo tiempo, otras zonas de Cundinamarca enfrentan el problema contrario: la escasez de agua.

De acuerdo con la Gobernación, 10 municipios presentan desabastecimiento, principalmente en las provincias de Tequendama, Gualivá y, en especial, Facatativá.

“Hay diez municipios con desabastecimiento, especialmente ubicados en la provincia del Tequendama, provincia del Gualivá y el municipio de Facatativá”, explicó Rey.

Ante el panorama, las autoridades preparan un plan de contingencia para garantizar el suministro de agua a las comunidades afectadas.

Se contempla la utilización de carrotanques para llenar tanques satelitales y llevar agua a diferentes sectores.

“Debemos aplicar este plan contingente sí o sí con carrotanques para hacer el llenado de estos tanques satelitales y trabajar con las veredas”, sostuvo el gobernador.

Frente al desabastecimiento, Rey insistió en la necesidad de reducir el consumo, especialmente en Facatativá.

“Invitamos a la comunidad, especialmente en Facatativá, a hacer un uso eficiente y ahorro del agua”, pidió el gobernador.

También planteó regular actividades como el lavado de tractomulas y vehículos grandes, debido al impacto que pueden tener sobre el caudal disponible.

El llamado de la Gobernación es priorizar el agua para consumo humano.

“Prevalece el consumo humano y en eso vamos a trabajar durante los próximos días para saber administrar la poca agua que tenemos aún en depósitos y en pozos profundos”, concluyó Rey.

Agosto disparó los incendios forestales en Cundinamarca Foto: Foto: Gobernación de Cundinamarca

Agosto dejó 262 incendios forestales

A la combinación de lluvias y desabastecimiento se suma otro problema: los incendios forestales.

La Gobernación de Cundinamarca informó que agosto fue el mes de mayor impacto por incendios forestales durante 2026.

En los 31 días del mes se registraron 262 eventos en 50 municipios, con un promedio superior a ocho incendios diarios.

Estos incendios afectaron aproximadamente 2.105 hectáreas. La cifra representa cerca del 80 % del área afectada por incendios forestales en el departamento durante lo corrido del año.

La Gobernación también reportó que se han adoptado medidas preventivas frente al riesgo de nuevos incendios.

El 25 de agosto expidió la Circular No. 012, mediante la cual se prohibieron y suspendieron las quemas abiertas controladas en las zonas rurales de los 116 municipios del departamento, incluidas aquellas relacionadas con actividades agrícolas y mineras.