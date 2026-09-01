El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mantiene la advertencia por la posibilidad de incendios de la cobertura vegetal en diferentes zonas de Colombia, debido a las condiciones de precipitación y temperatura máxima registradas en los últimos días.

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En su informe del martes, 1 de septiembre, a las 12:00 del mediodía, la entidad informó que las alertas permanecerán vigentes hasta el 2 de septiembre a la misma hora.

De acuerdo con el reporte, existe alerta alta en algunos municipios de Cundinamarca, Huila, La Guajira, Tolima, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y Antioquia.

A su vez, se mantiene alerta moderada en municipios de Cauca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca, Vichada, Cundinamarca, La Guajira, Santander y Tolima. También se registra alerta baja en algunos municipios de las regiones Caribe, Andina y Pacífico.

Incendios en Colombia. Foto: Gobernación del Tolima

Entre los municipios con alerta alta aparecen: Manaure y Uribia, en La Guajira; Bello, en Antioquia; varios municipios de Cundinamarca y Huila; El Zulia, en Norte de Santander; y diferentes localidades del Tolima. El boletín también identifica municipios en alerta alta de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

El Ideam hizo un llamado a las autoridades, como a la ciudadanía, para reforzar las medidas de prevención y evitar situaciones que puedan desencadenar emergencias.

La entidad recordó que acciones como dejar fogatas sin apagar, arrojar vidrios en zonas naturales o no reportar a tiempo un incendio pueden aumentar el riesgo de afectación a los ecosistemas y comunidades.

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Las zonas rurales, reservas forestales y áreas protegidas requieren especial atención durante este periodo. Por eso, el Ideam pidió a los organismos encargados de la gestión del riesgo mantener activos sus planes de prevención y respuesta, con el fin de actuar de manera rápida ante cualquier emergencia.

Además, señaló que los incendios de la cobertura vegetal pueden avanzar rápidamente y causar daños ambientales importantes, afectando la vegetación, la fauna y los recursos naturales.

Incendio en el Tolima Foto: Gobernación del Tolima

El Ideam recordó que estos eventos pueden estar relacionados con factores climáticos y también con actividades humanas que favorecen la propagación del fuego.

Ante este panorama, las autoridades mantienen el monitoreo de las regiones con mayor riesgo y reiteran el llamado a la prevención. La participación de la comunidad es clave para evitar nuevos incendios y proteger los ecosistemas del país.