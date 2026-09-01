Fuerte incendio en el puente de la avenida Ciudad de Cali con calle 13, en Bogotá: Hay problemas de movilidad

Un fuerte incendio se registra en la mañana de este martes, 1 de septiembre, en el costado oriental del puente de la avenida Ciudad de Cali con calle 13, en la ciudad de Bogotá. La situación ha generado problemas en la movilidad de esta zona.

A través de las redes sociales se han conocido algunos videos que muestran las llamas saliendo del lugar y una gran columna de humo, mientras varios ciudadanos miran desde una parte lejana.

Debido a esto, los vehículos particulares y de transporte público no han podido transitar por este sitio, por lo que es compleja la movilidad por allí y varios ciudadanos han tenido que tomar rutas alternas.

Según las primeras informaciones, la conflagración está saliendo desde una bodega de un establecimiento dedicado a la fabricación de carrocerías para furgones. En el punto ya se encuentran unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos intentando apagar las llamas.

Por el momento, no se sabe con exactitud cuál fue el origen de la conflagración, pero se espera que una vez se acabe el fuego se comiencen las respectivas investigaciones y se conozca con exactitud lo ocurrido.

En el sitio también hay agentes de tránsito intentando agilizar la movilidad en el sitio, mientras que se controla la situación.

Por otra parte, la Secretaría de Movilidad informó en sus redes sociales que hay un choque simple en la calle 13 con carrera 112A. “Nuestros equipos gestionan la situación en el punto”, señaló.

Asimiso, indicó que hay alto flujo vehicular en la Autopista Norte, av. Boyacá, av. Caracas, calle 80, carrera 7, Ciudad de Cali, NQS, av. Centenario, carrera 68, Autopista Sur, av. Américas y av. Guayacanes.

“Planea tus recorridos con anticipación, consulta aplicaciones de navegación en tiempo real y atiende las indicaciones de nuestros equipos en vía”, pidió la entidad.