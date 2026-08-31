La investigación de casi un año permitió identificar patrones entre varios hurtos de cable de cobre en zonas rurales de Subachoque.

La operación “Los del Cable” dejó tres personas judicializadas, tres órdenes de captura materializadas y un vehículo incautado.

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Una cadena de casos llamó la atención

Durante varios meses, propietarios de fincas y viviendas rurales de Subachoque reportaron hechos con características similares:

“Esta estructura trabajaba de forma organizada identificandio inmuebles vulnerables para posteriormente ingresar de forma ilegal y sustraer el cableado de cobre”, afirmo el Coronel Andrés Arias Buitrago, comandante del departamento Policía Sabana.

La reiteración de estos casos llevó a investigar si se trataba de hurtos independientes o si existía una misma dinámica delictiva.

Bajo la dirección metodológica de la Fiscalía, se analizaron coincidencias, patrones, personas y posibles conexiones entre los diferentes eventos denunciados.

Como parte de la operación “Los del Cable”, las autoridades realizaron un análisis para determinar si los diferentes hurtos de cable de cobre tenían patrones en común y podían estar relacionados.

La problemática también había sido priorizada por la Administración Municipal en los escenarios de coordinación de seguridad y era objeto de seguimiento desde el Despacho del Alcalde, la Secretaría General y de Gobierno y la Coordinación de Seguridad.

La operación permitió materializar tres órdenes judiciales de captura y avanzar en la investigación por el hurto de cable de cobre en zonas rurales de Subachoque. Foto: Cortesía Gobernación de Cundinamarca

CDR, georreferenciación y análisis LINK

El caso combinó herramientas tradicionales de Policía Judicial con técnicas de análisis criminal y tecnológico.

El alcalde de Subachoque, Jorge Alberto Camacho Lizarazo, destacó que la investigación combinó diferentes herramientas para identificar a los presuntos responsables.

Bajo órdenes y controles judiciales, las autoridades realizaron entrevistas, analizaron videos, registros de comunicaciones, llamadas, datos de telefonía móvil, vehículos y georreferenciación.

Además, se aplicó un análisis LINK para establecer posibles conexiones entre personas, lugares, comunicaciones y hechos. “Esta fue una investigación perfecta”, afirmó el mandatario.

La información entregada por los operadores de telecomunicaciones fue sometida a los protocolos de embalaje, rotulado y cadena de custodia.

Todo con el propósito de preservar su integridad como elemento material probatorio.

Entre los registros analizados estaba información técnica correspondiente al 29 de noviembre de 2025, fecha central de uno de los hechos investigados.

Posteriormente, las autoridades realizaron un análisis de conexiones para identificar posibles relaciones entre las personas, vehículos, lugares y comunicaciones vinculados con los hechos investigados.

El informe técnico producido dentro del proceso fue identificado con el código ALHR26004-R1-4.

El propósito de la investigación fue conectar los elementos recopilados durante meses y consolidar el material probatorio presentado ante las autoridades judiciales.

El alcalde de Subachoque, Jorge Alberto Camacho Lizarazo, junto al Coronel Andrés Arias Buitrago, comandante del departamento Policía Sabana Foto: Cortesía Gobernación de Cundinamarca

“Una investigación milimétrica trabajada con todo tipo de tecnología y gracias a la cooperación de los ciudadanos, permite que se desmantele esa red que venía azotando con el robo de cable en nuestro municipio(...)”, afirmó Jorge Alberto Camacho Lizarazo, Alcalde de Subachoque.

Con las tres capturas y la incautación del vehículo, las autoridades avanzaron en la judicialización de los investigados por el presunto hurto de cable de cobre.

La investigación permitió reunir elementos para establecer posibles conexiones entre varios hechos registrados en Subachoque y la región.