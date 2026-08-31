Boyacá se articula desde las regiones y traza la ruta hacia el “milagro”

Representantes de los 123 municipios y las 13 provincias de Boyacá se reunieron en Villa de Leyva durante la Primera Convención de Dirigentes hacia la “Boyacá Milagro”, convocada por Defensores de la Patria.

Los seis anuncios más importantes de la alocución presidencial de Abelardo De La Espriella: reconstrucción, seguridad y subsidios

Organización desde las regiones

Durante la jornada se planteó la creación de una estructura departamental de liderazgo que permita articular la representación de las 13 provincias y los 123 municipios.

Los coordinadores de la Convención, Bethy Pérez y Fernando Muñoz, señalaron que el proceso busca construirse “de abajo hacia arriba”, mediante mesas de trabajo provinciales, asambleas y actas que permitan recoger las propuestas de las bases.

La intención, explicaron, no es definir de manera inmediata un directorio definitivo, sino avanzar en un proceso participativo cuya propuesta será posteriormente presentada a la Dirección Nacional de Defensores de la Patria para su validación.

La colectividad recibió su personería jurídica del Consejo Nacional Electoral el pasado 3 de agosto.

Actualmente, se encuentra en proceso de reglamentación estatutaria bajo la Dirección Nacional Provisional de Camilo Noguera Abello.

Propuesta para las zonas afectadas por el terremoto

Uno de los anuncios de la jornada estuvo relacionado con una iniciativa del sector productivo boyacense, con participación de representantes de las industrias siderúrgica y de materiales de construcción.

Todos unidos para contribuir a la reconstrucción de las zonas afectadas por el reciente terremoto.

El plan “Reconstruir a Colombia 2050 (ciudadanos activos)” plantea la construcción de 50.000 viviendas en un año mediante cinco pasos, como una propuesta para poner la capacidad productiva del departamento al servicio de las comunidades damnificadas.

Representantes de los 123 municipios y las 13 provincias participaron en la Primera Convención de Dirigentes hacia la “Boyacá Milagro”, donde se planteó una nueva estructura territorial y una propuesta de reconstrucción para las zonas afectadas por el terremoto. Foto: Foto: X @boyacasietedias- API

Propuesta para una estructura departamental

Uno de los principales asuntos abordados durante el encuentro fue la posibilidad de conformar una estructura departamental de liderazgo y coordinación.

La propuesta contempla una instancia, como un directorio departamental, integrada por personas con reconocimiento en sus respectivos territorios y que permita representar a las 13 provincias y articular el trabajo en los 123 municipios de Boyacá.

La definición de esta estructura no quedó planteada como una decisión individual.

Por el contrario, los organizadores anunciaron que el proceso continuará mediante mesas provinciales y las respectivas asambleas, con el objetivo de construir de manera colegiada la propuesta que será presentada ante la Dirección Nacional de Defensores de la Patria.

Los asistentes suscribieron actas como constancia del proceso adelantado durante la jornada.

Durante la Convención también fue anunciado que la metodología utilizada en Boyacá pretende ser compartida con dirigentes de otros departamentos del país.

La propuesta consiste en replicar un esquema basado en mesas provinciales o territoriales, participación de las bases, actas y representación verificable, con el propósito de que sean los líderes de cada territorio quienes participen en la elección de sus coordinadores.

“Nuestro modelo será compartido a los diferentes líderes de los departamentos de Colombia para que sea el pueblo quien elija los coordinadores que nos representarán en nuestro partido de la Extrema Coherencia Defensores de la Patria”, señalaron Bethy Pérez y Fernando Muñoz.

Durante la Convención se presentó además el sitio web boyacamilagro.com, que servirá como canal de información sobre las actividades y avances del proceso.

La Primera Convención de Dirigentes concluyó con un mensaje de cierre: “Boyacá no le va a fallar a Colombia, iniciemos el trabajo”.