El presidente Abelardo De La Espriella presentó este domingo 30 de agosto una batería de decisiones que buscan redefinir el rumbo de su Gobierno en medio de tres de las principales crisis que enfrenta el país: la emergencia humanitaria provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto, la situación de orden público y el deterioro de la seguridad en varias regiones.

“Hoy comienza la reconstrucción de la patria”: presidente Abelardo De La Espriella hace importantes anuncios tras 20 días del terremoto

En una alocución presidencial, el mandatario anunció oficialmente el comienzo de la fase de reconstrucción de las zonas devastadas por el sismo, puso punto final a tres procesos de diálogo con grupos armados, ordenó a la cúpula militar y policial recuperar territorios bajo presión de las estructuras ilegales y confirmó la creación de nuevos bloques de búsqueda para combatir la extorsión.

La agenda presidencial también incluyó un plan especial para el Tolima, afectado por una emergencia de incendios forestales, y un nuevo impulso a las relaciones económicas con Japón, con el objetivo de atraer inversión, tecnología y proyectos industriales al país.

Los anuncios, realizados durante una intervención que estuvo centrada en seguridad, reconstrucción y recuperación económica, representan una de las primeras grandes definiciones del nuevo Gobierno y anticipan un cambio de estrategia frente a varios de los asuntos más sensibles de la agenda nacional.

1. Comienza la reconstrucción después del terremoto

El primer gran anuncio estuvo relacionado con la tragedia que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. Veinte días después del terremoto, el presidente De La Espriella aseguró que el país entra oficialmente en una nueva etapa: la reconstrucción de las regiones afectadas.

El mandatario dejó claro que el inicio de esta fase no significa el cierre de las operaciones de emergencia ni el abandono de la búsqueda de personas desaparecidas. Por el contrario, sostuvo que las labores continuarán mientras existan familias esperando respuestas sobre sus seres queridos.

“Hoy quiero anunciarle al país que comenzamos una etapa: la reconstrucción de la patria. Esto no quiere decir que abandonamos las labores de búsqueda; mientras haya un desaparecido, haremos todos los esfuerzos posibles”, afirmó el jefe de Estado.

Según el balance presentado durante la alocución, el terremoto dejó 452.782 personas afectadas, pertenecientes a 213.400 familias distribuidas en 497 municipios de 16 departamentos. El reporte oficial también señaló que 331 personas perdieron la vida, 4.497 resultaron heridas y 152 continuaban desaparecidas.

La siguiente fase, según explicó el presidente, estará concentrada en recuperar la infraestructura destruida y devolverles condiciones de vida a las familias que lo perdieron todo. El plan contempla la reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales y vías, además de acciones para reactivar el campo y la economía de las zonas golpeadas por la tragedia.

“Tendremos que empezar a levantar las viviendas, recuperar las escuelas, hospitales, reconstruir las vías, reactivar el campo y devolverle a cientos de miles de familias la posibilidad de comenzar de nuevo”, señaló el mandatario.

La decisión convierte la reconstrucción en una de las principales prioridades del Gobierno en los próximos meses, con el reto de responder a una emergencia que afectó de manera simultánea a cientos de municipios del país.

2. Fin de la Paz Total

El segundo anuncio marcó uno de los giros más profundos en materia de paz y seguridad. De La Espriella confirmó el fin de tres procesos de diálogo que habían sido instalados durante el Gobierno anterior.

La decisión quedó formalizada mediante nueve resoluciones con las que el Ejecutivo terminó los espacios de conversación con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, vinculado a la estructura comandada por alias Calarcá; los Comandos de la Frontera y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

El presidente justificó la medida al considerar que esas organizaciones no demostraron una voluntad real y verificable de abandonar la violencia, reincorporarse a la vida civil o someterse seriamente a la justicia.

“He tomado esta decisión porque no existe una voluntad real y verificable de paz, mucho menos de reinserción a la vida civil o de sometimiento serio a la Justicia que justifique mantenerlas”, afirmó.

El mandatario fue aún más contundente al cuestionar la estrategia de negociación y sostuvo que no permitirá que las conversaciones se conviertan en escenarios para prolongar beneficios mientras persisten las actividades criminales.

“No voy a permitir que la palabra paz siga siendo utilizada como excusa para la impunidad, ni que una mesa de diálogo se convierta en refugio para quienes persisten en la violencia y la criminalidad”, sostuvo.

Con esta decisión, el Gobierno también dejó sin efecto los reconocimientos que permitían la participación oficial de representantes, voceros y negociadores de esas estructuras en los procesos.

El cierre de las tres mesas representa uno de los cambios políticos más significativos del nuevo Gobierno, pues comienza formalmente el desmontaje de varios componentes de la política de negociación con grupos armados que había impulsado la administración anterior.

3. Recuperar el territorio

La seguridad fue otro de los ejes centrales de la intervención presidencial. De La Espriella anunció que dio instrucciones a la cúpula militar y policial para recuperar el control en los territorios donde el Estado ha perdido capacidad frente a las estructuras armadas y las organizaciones criminales.

El mensaje presidencial estuvo dirigido a reforzar la presencia de la Fuerza Pública en las regiones donde persisten amenazas contra la población, ataques a las autoridades y economías ilegales que alimentan el conflicto.

La orden se conecta directamente con la nueva línea de seguridad que ha comenzado a plantear el Gobierno: mayor ofensiva contra las organizaciones ilegales y recuperación de la capacidad territorial del Estado.

El anuncio ocurre en un contexto de preocupación por la situación de orden público en distintas regiones, especialmente en zonas donde las comunidades han quedado en medio de disputas entre grupos armados, economías ilícitas y estructuras dedicadas a la extorsión.

La directriz presidencial busca que Ejército y Policía articulen operaciones para recuperar zonas estratégicas y garantizar la presencia permanente de las instituciones. El mensaje de la Casa de Nariño apunta a que la recuperación territorial no será solamente una operación militar, sino una estrategia que deberá traducirse en mayor control institucional y protección para la población.

La decisión se complementa con otras medidas anunciadas durante la misma alocución, entre ellas la creación de estructuras especializadas para perseguir delitos como la extorsión y combatir las redes de corrupción.

4. Nuevos bloques de búsqueda

Uno de los anuncios más fuertes en materia de seguridad fue la creación del Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión, una estructura que tendrá como objetivo concentrar esfuerzos de inteligencia e investigación contra uno de los delitos que más afecta a comerciantes, empresarios, transportadores y ciudadanos en diferentes regiones del país.

La estrategia busca articular a las distintas ramas de la Fuerza Pública para identificar y golpear las redes que se lucran de las amenazas y las exigencias económicas ilegales.

Pero el Gobierno anunció una segunda estructura: un Bloque de Búsqueda Anticorrupción, que tendrá una característica particular. De acuerdo con lo expuesto durante la alocución presidencial, esta estrategia operará directamente desde el despacho del presidente y contará también con apoyo y cooperación internacional.

La creación de ambos bloques revela la intención del Gobierno de convertir la persecución de la extorsión y la corrupción en una prioridad transversal de su administración.

La apuesta será poner a trabajar de manera coordinada a las capacidades investigativas y operativas del Estado para desmantelar organizaciones y redes que, según el diagnóstico del Gobierno, han logrado fortalecerse aprovechando la debilidad institucional, la corrupción y la presencia territorial de los grupos ilegales.

El reto será convertir el anuncio en resultados concretos, especialmente frente a un delito como la extorsión, que en varias regiones se ha convertido en una fuente de financiación para las estructuras criminales y ha impactado directamente la actividad económica.

5. El Tolima tendrá un plan especial

La crisis provocada por los incendios forestales en el Tolima ocupó otro de los momentos centrales de la alocución presidencial. De La Espriella presentó un plan de recuperación ambiental, productiva, rural y de seguridad para enfrentar las consecuencias de una emergencia que ha dejado enormes pérdidas para el departamento.

Las cifras expuestas por el Gobierno muestran la dimensión de la situación: más de 50.000 hectáreas afectadas, cerca de 28.000 hectáreas de zonas agropecuarias comprometidas, 2.660 productores perjudicados, pérdidas superiores a los 134.000 millones de pesos, 163.000 animales en riesgo y afectaciones en 23 municipios.

El presidente aseguró que el Gobierno mantendrá su presencia hasta superar la emergencia y anunció una serie de ayudas para las comunidades rurales.

Entre las medidas están 343 subsidios de 65 millones de pesos cada uno para la reconstrucción de viviendas rurales afectadas por los incendios. El Gobierno también anunció la disposición de 5.000 toneladas de heno y otras 5.000 toneladas de tamo de arroz para atender la alimentación de los animales afectados.

Además, se destinarán 7.000 millones de pesos para proyectos productivos que permitan comenzar la recuperación de las comunidades campesinas que perdieron cultivos y fuentes de sustento.

La intervención presidencial estuvo acompañada de un mensaje político directo a los habitantes del departamento: el Ejecutivo aseguró que no retirará su atención hasta que la emergencia sea controlada.

El desafío, sin embargo, va más allá de apagar los focos de incendio. La recuperación planteada por el Gobierno deberá atender los daños ambientales, las pérdidas económicas y la crisis de miles de productores que dependen de la recuperación del campo para reconstruir sus medios de vida.

6. Japón vuelve al radar

El último de los grandes anuncios estuvo relacionado con la economía internacional. El presidente confirmó avances para reactivar las conversaciones sobre un Acuerdo de Asociación Económica entre Colombia y Japón, una negociación que, según el Gobierno, llevaba cerca de 15 años sin avances significativos.

De La Espriella destacó la reciente misión oficial del ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, a Tokio y aseguró que durante las primeras semanas de su Gobierno se lograron avances para destrabar el proceso.

“Después de cerca de 15 años de negociaciones paralizadas, en los primeros 15 días de mi gobierno logramos dar pasos significativos para destrabar el acuerdo de asociación económica entre Colombia y Japón”, afirmó.

La estrategia busca ampliar el acceso de los productos colombianos al mercado japonés, atraer inversión extranjera e incorporar nuevas tecnologías para fortalecer sectores como el campo y la industria.

El presidente resumió la apuesta en tres objetivos: abrir mercados para los productos nacionales, incorporar tecnología y generar nuevas oportunidades para el aparato productivo colombiano.

Pero la alocución también dejó anuncios específicos sobre empresas japonesas. De La Espriella aseguró que el Gobierno trabaja para que Mazda pueda regresar al ensamblaje de vehículos en Colombia y para que Toyota considere al país como destino de proyectos relacionados con vehículos eléctricos.

“Estamos trabajando, por ejemplo, para que Mazda pueda volver a ensamblar vehículos en Colombia, para que Toyota evalúe a nuestro país como destino de proyectos relacionados con vehículos eléctricos. Aquí les vamos a dar todas las garantías”, afirmó.

El acercamiento también contempla sectores como manufactura, energía, infraestructura digital, innovación y tecnología. Durante la agenda en Japón se mencionaron conversaciones con compañías como Toyota, Mazda y Toshiba.

Para el Gobierno, la relación con Japón puede convertirse en una herramienta para la recuperación económica y, al mismo tiempo, para acompañar la reconstrucción del país después de las emergencias que han golpeado a distintas regiones.

“Colombia vuelve a abrirse camino en el mundo buscando mercados para nuestros productos, inversión para generar empleo, tecnología para transformar nuestra economía y aliados fuertes para acompañarnos en la reconstrucción”, sostuvo el mandatario.