Colombia tendrá una jornada con cielo entre parcial y mayormente cubierto y lluvias en diferentes regiones del país. De acuerdo con el pronóstico nacional, los mayores acumulados se esperan en la región Pacífica, especialmente durante la tarde y la noche.

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Lluvias en varias ciudades y fuerte calor en otras

Las precipitaciones más significativas se concentrarían en la región Pacífica y su plataforma marítima, con mayor intensidad prevista durante las horas de la tarde y la noche.

El pronóstico también señala acumulados importantes en diferentes sectores del centro y sur de la región Caribe, así como en el norte de la región Andina, principalmente en horas de la tarde y la noche.

En contraste, se estiman menores acumulados de precipitación en sectores de Meta, Casanare, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila.

Para la región Pacífica, las menores cantidades de lluvia se concentrarían principalmente en las zonas altas de Nariño y Cauca.

Además de las lluvias, el pronóstico contempla condiciones favorables para que se registren temperaturas máximas superiores a los promedios climatológicos de agosto en amplios sectores del norte, sur de la región andina y la Amazonia.

Entre las zonas señaladas específicamente se encuentran el centro de Tolima y Huila, Casanare, Meta, Putumayo y Amazonas.

Estas condiciones de temperatura, que en algunos casos estarán acompañadas por una humedad atmosférica importante, podrían generar sensaciones térmicas localmente elevadas durante las horas de la tarde.

La situación podría sentirse especialmente en buena parte de las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonía, donde la combinación de temperatura y humedad favorecería una mayor sensación de calor.

El panorama meteorológico muestra así un contraste entre las zonas donde se esperan mayores precipitaciones y aquellas en las que podrían predominar temperaturas elevadas.

El Pacífico, sectores del Caribe y el norte de la región andina concentran las mayores probabilidades de lluvias y acumulados.

Departamentos como Tolima, Huila, Casanare, Meta, Putumayo y Amazonas aparecen entre los territorios con condiciones favorables para temperaturas máximas superiores a los promedios de agosto.

La recomendación general es mantenerse atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas, especialmente en las zonas donde se prevén lluvias durante la tarde y la noche.

La “Ciudad Bonita”tendrá cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias entre ligeras y moderadas durante la jornada. Foto: Getty Images

Pronóstico del tiempo en las principales ciudades

El clima presentará condiciones variables en las principales ciudades del país. Mientras algunas tendrán predominio de tiempo seco durante la mañana, se esperan lluvias en varias zonas durante la tarde y la noche. Estas son las condiciones previstas: