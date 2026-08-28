El clima en Colombia tendrá un comportamiento variable durante las próximas horas, con lluvias en algunas regiones y predominio de tiempo seco en otras.

Pronóstico del tiempo en Colombia

Las precipitaciones más importantes se esperan en la región Pacífica, particularmente en amplios sectores del Chocó, así como en el occidente de Valle del Cauca y Cauca.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias podrían alcanzar intensidades moderadas a fuertes y presentarse durante la mañana, la tarde y la noche.

En Nariño también se prevén lluvias, principalmente durante la mañana y la noche. La situación será diferente en buena parte de la región andina, donde las mayores precipitaciones se concentrarán en Antioquia.

También podrían registrarse lluvias dispersas en el occidente de Santander y Boyacá y en sectores de Caldas, Risaralda y Quindío, especialmente durante la mañana, la noche y la madrugada.

Para el resto de la región andina se esperan menores registros de lluvia y condiciones predominantemente secas.

Este panorama incluye zonas de Tolima, el norte de Huila, el suroccidente de Cundinamarca, el sur de Boyacá y Norte de Santander.

En el sur del Huila, entretanto, podrían presentarse algunas lloviznas aisladas.

En la región Caribe se espera cielo entre ligera y parcialmente nublado y predominio de tiempo seco en buena parte del territorio.

Sin embargo, la posibilidad de lluvias aumenta hacia el sur de Córdoba, el sur de Bolívar y el sur de Magdalena, especialmente durante la noche.

También podrían presentarse precipitaciones en sectores próximos al golfo de Urabá a lo largo de la jornada.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las condiciones serán mayormente secas, con cielos entre ligera y parcialmente nublados y una baja probabilidad de lluvias.

En la Orinoquía se prevé un cielo entre parcialmente y mayormente nublado.

Vichada podría registrar lluvias dispersas de intensidad ligera a moderada, principalmente durante la noche y la madrugada.

En el sur del Meta también se esperan precipitaciones durante la noche.

Para la Amazonía se pronostican lluvias dispersas, algunas localmente de mayor intensidad, en el norte de Guaviare y el oriente de Guainía durante la noche.

En el occidente de Caquetá, las precipitaciones serían ligeras y se presentarían durante la mañana y la tarde.

Probalilidad de lluvias en varios sectores de Cartagena Foto: Tomada de X @iclima.

Pronóstico del tiempo en las principales ciudades de Colombia

Durante las próximas horas, las principales ciudades del país tendrán condiciones climáticas variadas. Predominará el tiempo seco en varias capitales, aunque algunas podrían registrar lloviznas o lluvias ligeras, especialmente durante la tarde, la noche y la madrugada. Las temperaturas máximas estarán entre los 20 °C y 35 °C.

Bogotá: cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco durante la jornada. No se descartan lloviznas en horas de la tarde. Temperatura máxima: 20 °C.

Bucaramanga: cielo parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. Temperatura máxima: 31 °C.

Tunja: cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. Podrían presentarse algunas lloviznas durante la tarde. Temperatura máxima: 20 °C.

Medellín: cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibilidad de lloviznas aisladas durante la tarde y la noche. Temperatura máxima: 32 °C.

Cartagena: cielo entre ligero y parcialmente nublado, con probabilidad de lloviznas dispersas durante la tarde. Temperatura máxima: 33 °C.

Barranquilla: cielo entre ligero y parcialmente nublado, con posibilidad de lloviznas dispersas en horas de la tarde. Temperatura máxima: 35 °C.

Cali: cielo entre parcial y mayormente nublado, con tiempo seco durante la mañana. Se esperan lluvias ligeras durante la noche y la madrugada. Temperatura máxima: 34 °C.

Popayán: cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. No se descartan lloviznas durante la tarde. Temperatura máxima: 27 °C.