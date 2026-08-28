Registran nuevo temblor que sacudió a Colombia en la madrugada de este 28 de agosto: este fue el epicentro y la magnitud

Colombia continúa atenta a la actividad sísmica tras el terremoto de magnitud 7.4 que se registró el pasado 10 de agosto y que dejó afectaciones en diferentes regiones, entre ellas Buenaventura, Manizales, Pereira, Cali y el departamento del Chocó.

Qué significa que un terremoto tenga una profundidad “superficial”: expertos explican el peligro mortal

Este viernes 28 de agosto de 2026 se produjeron nuevos movimientos telúricos en la madrugada. Según el reporte más reciente de la entidad, el sismo fue de magnitud 3.8 y tuvo como referencia el municipio de Istmina, en el departamento del Chocó.

El movimiento se registró a una profundidad de 43 kilómetros y su ubicación fue establecida a siete kilómetros de esta población, con una latitud de 4.44° y longitud de -76.71°.

De acuerdo con el SGC, los municipios más cercanos fueron Sipí (Chocó) a 25 km, Trujillo (Valle Del Cauca) a 50 km y El Dovio (Valle Del Cauca) a 53 km

Tras conocerse el evento, varios usuarios de redes sociales aseguraron haber sentido la sacudida desde diferentes lugares del territorio nacional. Otros, por el contrario, manifestaron no haber percibido el movimiento y recordaron que la zona de Los Santos presenta una actividad sísmica frecuente.

La ubicación geológica de Colombia, donde existe interacción entre diversas placas tectónicas, hace que los movimientos telúricos sean habituales en distintas regiones. Por esta razón, el SGC mantiene un monitoreo constante y divulga información técnica sobre la magnitud, profundidad, hora y localización de cada evento detectado.

Según expertos: las 20 cosas que se deben y no se deben hacer en caso de un terremoto

Luego del fuerte terremoto del 10 de agosto, la población ha permanecido especialmente pendiente de los reportes sobre nuevos sismos. En este contexto, la información emitida por las entidades oficiales resulta fundamental para aclarar las características de cada movimiento y evitar la difusión de versiones falsas o alarmistas que puedan generar temor entre los ciudadanos.